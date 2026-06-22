В зону поисков вылетел вертолет МИ-8 МЧС России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке спасатели начали поиски перевернувшегося в Авачинском заливе катера с тремя мужчинами на борту. Информация о происшествии поступила в службу «112» ночью 23 июня. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Катер перевернулся на Камчатке 23 июня 2026: что известно

По предварительным данным, трое рыбаков вышли в море вечером 22 июня из порта Петропавловск-Камчатский. Около половины третьего ночи один из них связался по радиостанции с супругой и сообщил, что их судно перевернулось. Также он предупредил о случившемся своих товарищей, которые первыми выдвинулись на поиски. Самостоятельные попытки найти катер не принесли результата, после чего жена рыбака обратилась в экстренные службы.

Поиски ведутся с воздуха и на воде Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Пострадавшие при опрокидывании катера на Камчатке 23 июня 3026

Поиски катера на Камчатке Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Ситуацию держит на контроле Главное управление МЧС. По последним данным, найти катер удалось. Судно нашли с воздуха при облете акватории на вертолете Ми-8 МЧС России, однако людей на нем не было.

Поиски велись напротив бухт Вилючинской и Жировой. Спасатели осмотрели эту акваторию с воздуха, но рыбаков найти не удалось. В настоящий момент в районе происшествия продолжают работать буксир «Капитан Мишин» от Морской спасательной службы и волонтеры. Также к операции подключился катер «Марлин» от Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю.

Видео с места опрокидывания катера на Камчатке 23 июня 2026

МЧС обнаружили катер, людей на нем нет Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

«С наступлением светлого времени суток в зону поисков вылетел вертолет МИ-8 МЧС России. С собой у спасателей есть все необходимое для оказания помощи. Кроме того, в поисках задействован буксир «Капитан Мишин» Морской спасательной службы», - рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Всем судам, находящимся в районе Авачинского залива, передали радиограмму с просьбой вести попутное наблюдение за акваторией.

Камчатская транспортная прокуратура также начала проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Заведено уголовное дело.

На Камчатке ищут пропавших при опрокидывании катера рыбаков Видео: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, происшествие случилось 23 июня 2026 года в районе острова Старичков и мыса Опасный. Моторное судно перевернулось, все три человека, находившиеся на нем, оказались в воде. Спасатели обследуют акваторию с воздуха и с помощью морских судов, но пока местонахождение рыбаков установить не удалось.

Уголовное дело заведено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следователи и криминалисты проводят необходимые процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Поисково-спасательная операция продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Заплатит за страшные травмы: на Камчатке осудили организатора похода после нападения медведя на туристку из Саратова

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.