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На Камчатке спасатели начали поиски перевернувшегося в Авачинском заливе катера с тремя мужчинами на борту. Информация о происшествии поступила в службу «112» ночью 23 июня. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».
По предварительным данным, трое рыбаков вышли в море вечером 22 июня из порта Петропавловск-Камчатский. Около половины третьего ночи один из них связался по радиостанции с супругой и сообщил, что их судно перевернулось. Также он предупредил о случившемся своих товарищей, которые первыми выдвинулись на поиски. Самостоятельные попытки найти катер не принесли результата, после чего жена рыбака обратилась в экстренные службы.
Ситуацию держит на контроле Главное управление МЧС. По последним данным, найти катер удалось. Судно нашли с воздуха при облете акватории на вертолете Ми-8 МЧС России, однако людей на нем не было.
Поиски велись напротив бухт Вилючинской и Жировой. Спасатели осмотрели эту акваторию с воздуха, но рыбаков найти не удалось. В настоящий момент в районе происшествия продолжают работать буксир «Капитан Мишин» от Морской спасательной службы и волонтеры. Также к операции подключился катер «Марлин» от Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю.
«С наступлением светлого времени суток в зону поисков вылетел вертолет МИ-8 МЧС России. С собой у спасателей есть все необходимое для оказания помощи. Кроме того, в поисках задействован буксир «Капитан Мишин» Морской спасательной службы», - рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Всем судам, находящимся в районе Авачинского залива, передали радиограмму с просьбой вести попутное наблюдение за акваторией.
Камчатская транспортная прокуратура также начала проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Заведено уголовное дело.
Видео: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, происшествие случилось 23 июня 2026 года в районе острова Старичков и мыса Опасный. Моторное судно перевернулось, все три человека, находившиеся на нем, оказались в воде. Спасатели обследуют акваторию с воздуха и с помощью морских судов, но пока местонахождение рыбаков установить не удалось.
Уголовное дело заведено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следователи и криминалисты проводят необходимые процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Поисково-спасательная операция продолжается.
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