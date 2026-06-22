Женщина получила тяжелые травмы Фото: СУ СК России по Камчатскому краю.

Громкая история о нападении медведя на туристку на Камчатке прошлым летом получила развязку. Суд вынес приговор организатору того самого похода, придя к выводу, что руководитель группы попросту пренебрег безопасностью людей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

МЕДВЕДИ ХОДИЛИ РЯДОМ

Предприниматель признан виновным в оказании небезопасных туристических услуг Видео: прокуратура Камчатки

Все случилось в июле прошлого года. Предприниматель собрал группу из 18 туристов и повел их в поход в район Мутновской ГеоЭС. Там путешественники разбили лагерь, но отдых на природе сразу пошел не по плану.

Как установил суд, два дня подряд туристы видели медведей, которые бродили совсем рядом со стоянкой. Один из хищников даже повредил палатку. После этого четверо участников группы решили прекратить поход и благополучно вернулись в краевой центр. Однако, несмотря на появление медведей рядом с лагерем, поход для остальных продолжился.

РОКОВОЙ ВЕЧЕР

Самое страшное произошло в один из вечеров. Организатор тура покинул лагерь и отправился к бассейну геотермальной станции.

«Руководитель группы пренебрег рисками нахождения людей в дикой природе, направившись со своей помощницей и несколькими туристами в бассейн ГеоЭС. В это время на путешественницу из Саратова, оставшуюся в палатке, напал медведь», – рассказали детали в прокуратуре Камчатского края.

Туристка из Саратова получила тяжелые травмы Видео: прокуратура Камчатки

Хищник нанес женщине страшные травмы – она получила укушенные и скальпированные раны. Эксперты квалифицировали их как тяжкий вред здоровью.

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРА

Елизовский районный суд признал 44-летнего организатора тура виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд назначил мужчине полтора года принудительных работ. Отбывать их он будет в специальном исправительном центре, а пять процентов от его заработка будут удерживать в доход государства.

Кроме того, суд лишил его права заниматься туристической деятельностью в ближайшие три года. Финансовую ответственность предприниматель понесет и перед самой пострадавшей. Суд обязал его выплатить туристке из Саратова больше миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

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