Поиски идут с самого утра Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке спасатели продолжают поиски трех рыбаков, чей катер перевернулся в Авачинском заливе. МЧС России опубликовало фото и видео с места проведения поисково-спасательной операции. Информация о происшествии поступила в службу «112» ночью 23 июня. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По предварительным данным, трое мужчин вышли на промысел вечером 22 июня из порта Петропавловск-Камчатский. Около половины третьего ночи один из них связался по радиостанции с супругой и сообщил, что их судно перевернулось. Он также предупредил о случившемся товарищей, которые первыми выдвинулись на поиски. Самостоятельные попытки найти катер не принесли результата, после чего жена рыбака обратилась в экстренные службы.

На Камчатке ищут пропавших при опрокидывании катера рыбаков Видео: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Людей ищут с воздуха и на воде Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

С наступлением светлого времени суток в зону поисков вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Также к операции подключился катер «Марлин» от Центра ГИМС.

«С воздуха была обследована акватория напротив бухт Вилючинской и Жировой. К сожалению, рыбаки обнаружены не были. В районе поиска продолжает работать буксир «Капитан Мишин» Морской спасательной службы и волонтеры», - рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Поиски пропавших людей при опрокидывании катера на Камчатке Видео: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Судно удалось найти, но людей на нем нет Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Всем судам в районе Авачинского залива передали радиограмму с просьбой вести попутное наблюдение. Камчатская транспортная прокуратура начала проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Поисково-спасательная операция продолжается.

Поиски идут с самого утра Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

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