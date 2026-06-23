Мозг и почки отказывают моментально: девятилетняя девочка едва не погибла от страшного обезвоживания в Приморье

При обследовании врачи выявили опасный симптом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В детское инфекционное отделение Владивостокской клинической больницы №2 поступила девятилетняя пациентка в тяжелом состоянии. У ребенка была температура 40 градусов, неукротимая рвота, диарея и полный отказ от воды. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

При обследовании врачи выявили опасный симптом - задержку мочеиспускания. На фоне рвоты и диареи это указывало на стремительное обезвоживание организма. Отказ от питья при ротавирусе и гастроэнтерите врачи называют главной ловушкой: жидкость теряется молниеносно, кровь густеет, давление падает, мозг и почки перестают получать кислород. Это может привести к судорогам, отеку мозга и почечной недостаточности.

«Мы немедленно начали массивную инфузионную терапию. Это жизненно важная процедура для восполнения потерянной жидкости и восстановления нормального кровообращения. Она позволила стабилизировать состояние пациентки: температуру удалось снизить до 37,7 градусов и наладить питание», - рассказала врач-инфекционист ВКБ №2 Мария Колесникова.

Диагноз подтвердился - вирусный гастроэнтерит. Девочка получила необходимое лечение, выздоровела и уже выписана домой.

Врачи напоминают: высокая температура, отказ от питья и задержка мочеиспускания - это три сигнала о стремительном обезвоживании, которое может угрожать жизни. При ухудшении состояния ребенка важно своевременно обращаться за медицинской помощью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Оказались рядом в страшный момент: прохожие спасли женщину от набросившегося на нее мужчины в Приморье

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.