Оказались рядом в страшный момент: прохожие спасли женщину от набросившегося на нее мужчины в Приморье

Нападавший арестован на трое суток Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Советском районе Владивостока мужчина напал на женщину в частном секторе. Довести задуманное до конца ему не дали случайные прохожие – скрутили нападавшего и удерживали до приезда полиции. Пострадавшая госпитализирована, материалы по делу переданы следователям. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На улице Давыдова незнакомый мужчина напал на 31-летнюю жительницу Владивостока: причинил ей телесные повреждения и попытался совершить противоправные действия сексуального характера. Но рядом оказались очевидцы – они пресекли нападение, скрутили мужчину и держали его до приезда полицейских. Нападавшего забрали в отдел.

Там выяснилось, что 50-летний владивостокец был пьян. В отношении него составили административный материал по статье КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Мировой судья Советского района назначил мужчине административный арест на трое суток.

«Правонарушитель направлен отбывать наказание в специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Пострадавшая сейчас находится в больнице и получает медицинскую помощь. Ей выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу – чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью. Делом займутся следователи.

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