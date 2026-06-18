Организм гибнет за несколько часов: редкое заболевание едва не лишило кровоснабжения жительницу Приморья

Женщина поступила в приемное отделение с сильными болями в животе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В краевом центре врачи провели уникальную операцию, спасая жизнь 41-летней горожанке. Диагноз был смертельным, но слаженная работа бригады медиков вернула пациентку к жизни. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Женщина поступила в приемное отделение Первой городской больницы с сильными схваткообразными болями в животе. Обследование выявило острый тромбоз мезентериальной артерии.

«Это состояние возникает, когда тромб перекрывает кровоснабжение кишечника. Без экстренной помощи ткани начинают погибать буквально за считаные часы, а риск летального исхода остается очень высоким», - рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Специалисты отделения общей хирургии под руководством Игоря Кондрашова немедленно взялись за операцию. Провели два этапа: удалили уже пострадавший участок кишечника и сделали все, чтобы сохранить его функции. После вмешательства пациентка несколько дней провела в реанимации, затем ее перевели в обычную палату.

Благодаря слаженной работе хирургов, анестезиологов-реаниматологов и приемного отделения женщину удалось спасти. Сегодня она уже выписана из больницы и продолжает восстановление под наблюдением врачей.

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