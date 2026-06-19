Комила Комилова получила на ЕГЭ 200 баллов Фото героя публикации

Долгие часы за учебниками, годы, проведенные у репетиторов и на один шаг ближе к мечте. Все эти слова – про экзамены. Зато какая радость потом ждет выпускников, когда они видят на экране заветные 100 баллов. На Камчатке с ЕГЭ идеально справились восемь человек (на момент публикации). Четыре девушки без ошибок написали химию, и одна из них стала мультибалльницей. На счету Комилы Комиловой сегодня идеально сданные экзамены по химии и русскому языку. О том, как добиться таких результатов, выпускница рассказала «Комсомольской правде» - Владивосток».

Бабушкины гены приблизили к мечте

Комила училась в предуниверсарии имени Сеченова – это медицинский класс в школе №33. Так что спрашивать о том, почему именно химия, тут не стоит. Предмет девушка полюбила в девятом классе, и он «ответил» взаимностью: химию Комила понимала и с легкостью решала задачи.

Комила настраивала себя на высокие баллы Фото героя публикации

«Я участвовала в разных олимпиадах по химии, дважды была победителем муниципального этапа всероссийской олимпиады по ней и биологии, мне был очень интересен этот предмет. Возможно, это из-за того, что бабушка раньше была учителем по химии, передались ее гены», - рассказывает выпускница.

Подготовка к ЕГЭ по химии началась в середине 10-го класса, к русскому – в начале 11-го. В основном, девушка занималась дома, смотрела видео-уроки онлайн и решала задания. В день на это уходило по 3-4 часа. Не пропускала и школьную подготовку. Сложности для девушки были лишь в русском: где-то не понимала теорию, где-то ошибалась на практике. Но на экзамене собралась и сделала все, как того требовалось.

200-балльница мечтает стать врачом Фото героя публикации

«По химии я ожидала 100 баллов, но, конечно были небольшие сомнения: вдруг будет какая-нибудь ошибка по невнимательности или робот неправильно распознает цифры. Поэтому я рассчитывала на 95+ баллов. По русскому я не ожидала максимального результата, рассчитывала на 90+ баллов, потому что думала, что в сочинении или в других заданиях будут ошибки».

К ЕГЭ Комила готовилась 1,5 года Фото героя публикации

Теперь Комиле осталось дождаться только результатов по биологии и подавать документы. О выбранной профессии догадаться несложно: девушка мечтает о медицинском. Пока хочет быть косметологом-дерматологом, но признается, что за шесть лет все может поменяться. Поступать планирует в Москву, в РНИМУ имени Пирогова или в Сеченовский университет.

А пока основная пора прошла, девушка отдыхает от напряженной учебы: увлекается английским, занимается пилатесом.

«Без любви нет результата»

Прекрасный результат на ЕГЭ по химии показали и одноклассницы Комилы. Анна Федюк и Татьяна Блитенкова тоже мечтают стать врачами. Таня думает между кардиологией, онкологией и гастроэнтерологией. Аня же рассматривает педиатрию.

«Учеба занимала большую часть времени. Для такой подготовки приходилось жертвовать многим: прогулками с друзьями, отдыхом с семьей, поэтому часто это не могло не вызывать грустных эмоций», - делится Татьяна.

Татьяна считает, что важно любить предмет Фото героя публикации

На подготовку у нее уходило от 4 до 8 часов в день, и это, не учитывая занятий в школе. Но в результате девушка не сомневалась: последние пробники показывали именно «сотку», так что оставалось надеяться лишь на то, что ошибок по невнимательности не будет.

«Любите сдаваемый предмет, так как без любви и желания изучения подготовка превращается в непосильную ношу, которую нужно нести каждый день, заставляя себя снова и снова заниматься. Однако если данная любовь есть, то подготовка становится в разы проще, время за учебой пролетает незаметно, и это приносит удовольствие. Также важно не забывать об отдыхе, так как именно после него появляется желание снова вернуться к учебе», - советует будущим выпускникам стобалльница.

Анна тратила на подготовку до восьми часов в день Фото героя публикации

В дождь и снег, в период афтершоков и других особенностей камчатской земли девочки усердно трудились, становясь ближе к своей мечте. По 3-4 часа в день на подготовку тратила и Аня. Под конец школы эта цифра выросла до 6-8 часов. Да и природная стихия только помогала: школу в это время отменяли, так что свободного времени становилось больше.

«Главное - чтобы у человека была цель, которая постоянно подталкивает его готовиться и не бросать начатое! Еще надо начинать готовиться заранее», - уверена Аня.

Аня мечтает поступить в медицинский университет Фото героя публикации

«Сказала, что будет 100, значит, будет!»

Еще одной выпускницей, которая показала идеальный результат по химии, стала Вероника Емелина из поселка Вулканный. С начала 10 класса девушка усердно занималась, тратя по 5-6 часов в день на решение задач после школы. Благо, предмет давался легко. А еще помогла личная мотивация.

«Еще в конце 10 класса, сказала себе, что будет 100 баллов на ЕГЭ, и на экзамене настраивала себя на этот результат».

Вероника будет врачом: такое решение она приняла еще в конце восьмого класса. Направление пока не выбрала: в 9-10 классе думала между кардиологией хирургией и акушерством и гинекологией. Но сейчас решила, что определится уже в процессе долгого шестилетнего обучения.

Вероника была уверена, что сдаст экзамен на 100 баллов Фото героя публикации

«Самое главное - это иметь время на сон. Без нормально сна ты никто в подготовке. Важно не лениться, приходить после школы, отдыхать и заниматься. Чтобы такого результата достичь, нужны желание, стремление к чему-то – к поступлению в крутой вуз, например», - вот секрет успеха, которым поделилась Вероника.

За 100 баллов девочек ждет награда. Как рассказали в министерстве образования Камчатского края, в этом году тем, кто сдаст ЕГЭ без единой ошибки, предусмотрена выплата в размере 100 тысяч рублей за один предмет. Правда, куда направить деньги, девочки еще не решили.

Не давить, а направлять

Хороший результат – это часто не только упорная подготовка, но и близкие рядом. Поддержка родных – вот, что заставляет нас двигаться дальше. Мамы и папы девочек это подтверждают.

«Мы не делали акцент на экзаменах совсем, наша задача с папой - успокоить и дать направление. Я составила три фактора которые смотивировали дочь на хорошие результаты. Первое и самое главное: всегда показывали ее портфолио, говорили о ее достижениях в учебе, в спорте, рассматривали ее дипломы и медали. Мы всегда смотрим семейный архив наших детей, организовываем совместные путешествия, вспоминаем достижения каждого ребенка. Так как мы многодетная семья, Комила у нас всегда как маяк, пример подражания для всех остальных девочек в семье. Помимо всего прочего, мы составили план подготовки и создали место для учебы, где она могла тихо и спокойно заниматься, поддерживали режим дня», - рассказала мама 200-балльницы Комилы Нодира Комилова.

С этим согласна и Мария Блитенкова, мама Тани:

«Выбор направления для развития и приложения своих усилий должен исходить от самого ребенка. Мы, как родители, можем только посоветовать, но ни в коем случае не настаивать в этом вопросе. Главная наша задача - не мешать, не отвлекать, не обременять ребенка какими-то то делами».

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