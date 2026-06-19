В аэропорту накануне ужесточили правила контроля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В международном аэропорту Бангкока происходит странная история. Пожилой приморец, прибывший из Южной Америки, не имеет при себе ни денег, ни обратного билета, ни брони отеля. При этом он беспрепятственно прошел паспортный контроль, в то время как многих других туристов разворачивают обратно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

62-летний Валерий Александрович Дзус прилетел в Таиланд 16 июня. У него нет наличных, банковские карты не работают, а из вещей - только пакет и сумка из супермаркета. Мужчина выглядит неопрятно, одет в грязную одежду, от него пахнет перегаром. Сейчас он стоит у билетных касс на Паттайю и просит подаяние у проходящих россиян.

«Мужчина немного дезориентирован, не говорит по-английски. У него обычный кнопочный телефон. Россияне, отъезжающие в Патайю, подают ему по 100-200 батов (224,5 – 449 рублей). Жалко дедушку!», - говорят волонтеры из группы «Паттайя от А до Я».

Волонтеры разыскивают родственников или знакомых пенсионера Фото: «Паттайя от А до Я»/@pattaya_az

Примечательно, что в аэропорту накануне ужесточили правила контроля - отменили даже «зеленый коридор» и фаст-трек. Многие хорошо одетые туристы с деньгами, билетами и бронями были задержаны и депортированы. Валерий же с рюкзаком, отсутствием документов о финансовой состоятельности и запахом алкоголя прошел границу без проблем. Он говорит, что приехал в Таиланд просто «потому что тепло», ночует в аэропорту, так как ехать ему некуда. В его паспорте, выданном посольством России в Колумбии в 2025 году, стоят свежие штампы Эквадора, Перу и Бразилии.

По законам Таиланда каждый въезжающий должен иметь при себе 20 тысяч батов наличными, обратный билет и бронь в отеле. У Валерия этого нет. Однако он получил безвизовый въезд на 60 дней.

«Умом Россию не понять? Таиланд вообще не поддается!» - пишут волонтеры.

Сейчас они разыскивают родственников или знакомых пенсионера. Всех, кто знает Валерия Александровича, просят отозваться - ему нужна помощь.

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