«Всех ужасов не сосчитать»: сотрудники московского зоопарка забрали медведицу Майю, которая провела больше 20 лет в неволе в Приморье

Майя уже приземлилась в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае завершилась история с медведицей по кличке Майя, которую больше двух десятилетий держали в ужасных условиях. Хищницу удалось вызволить и отправить в столицу. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Майя провела 20 лет в неволе: сначала она выступала в передвижном цирке, а затем ее использовали для притравки собак. Волонтеры московского приюта «Парк львов «Земля прайда» оформили все документы для перевозки и 11 июня вылетели во Владивосток. Но за несколько часов до их приезда клетка с медведицей исчезла. Владелец утверждал, что Майя - его частная собственность, приобретенная до введения запрета на такое содержание.

Однако благодаря активной поддержке сотрудников УФСБ и Росприроднадзора медведицу нашли и вызволили. Крупная авиакомпания организовала бесплатную перевозку сначала транспортировочного бокса из Москвы во Владивосток, а затем и самой Майи обратно. Обычно такая перевозка стоит около миллиона рублей, но для спасенного животного сделали исключение.

«Было безумно трудно. Всех ужасов, с которыми нам пришлось столкнуться, не сосчитать. Но сейчас просто слезы радости, что мы нашли тебя живой и смогли дать шанс. Скоро полетим домой, наша малышка», - писали сотрудники Парка львов «Земля Прайда», которые занимались спасением хищницы.

Майя уже приземлилась в Москве. Теперь у нее начинается новая жизнь. Волонтеры благодарят всех, кто помогал - от праоохранительных органов до простых людей, которые переживали за судьбу медведицы.

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