Один из участников изменил данные, второй долго скрывался в Дагестане Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском раскрыли жестокое убийство, совершенное в августе 1986 года. Благодаря упорству оперативников спустя десятилетия удалось найти и задержать одного из нападавших. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В ночь с 3 на 4 августа 1986 года двое мужчин проникли в дом местного торговца цветами. Они несколько месяцев вели слежку за жилищем жертвы, тренировались приемам борьбы и запаслись дубинкой, бритвой и веревками. Хозяин, обладавший внушительной силой, оказал сопротивление, но нападавшие нанесли ему множественные удары дубинкой и бритвой, а затем вырвали из рук топор и ударили им не менее четырех раз.

«После этого нападавшие связали пострадавшего и под угрозой удушения заставили указать место хранения сбережений. В результате были похищены наличные деньги, облигации государственного займа и золотые украшения на общую сумму около 47 тысяч рублей», - рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Комментарий СК Камчатки об убийстве 40-летней давности Видео: СК Камчатки

Так как во время борьбы жертва сорвала маску с одного из них и могла опознать преступников, они решили убить мужчину - задушили его электрическим шнуром. Утром скрылись на автомобиле убитого.

Первоначально подозреваемых задержали, но в 1993 году дело прекратили за недоказанностью. Один из участников изменил данные и позже скончался, второй долго скрывался в Дагестане. Однако сотрудники уголовного розыска продолжали поиски. В 2026 году во взаимодействии с коллегами из других регионов местонахождение обвиняемого установили. Его задержали и доставили на Камчатку.

На Камчатке спустя 40 лет задержали убийцу продавца цветов Видео: УМВД России по Камчатскому краю

Расследование завершено, материалы направлены в прокуратуру. Мужчине грозит наказание за убийство из корыстных побуждений.

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