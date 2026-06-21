Крохотный зверек стал героем забавной фотосессии Фото: «Земля леопарда»/Дмитрий Беляев

В Уссурийском заповеднике на юге Приморского края поймали в объектив азиатского бурундука с травинкой в лапках. Из-за удачного ракурса зверек оказался похож на артиста с микрофоном. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Кадры пушистого «артиста» удалось сделать сотруднику отдела науки дирекции «Земли леопарда» Дмитрию Беляеву. Во время работы объектив его камеры выхватил невероятно милую сцену. Прямо среди мха и сухой листвы расположился крохотный полосатый зверек.

Азиатский бурундук в Уссурийском заповеднике. Фото: «Земля леопарда»/Дмитрий Беляев

На фотографиях видно, как бурундук уверенно стоит на задних лапках, вытянувшись во весь рост. Передними лапками он крепко держит длинную травинку возле самой мордочки. Выглядит это так, словно лесной житель вдохновенно поет в микрофон.

«Маленький не значит тихий! Приморский бурундук заявил о себе всему Уссурийскому заповеднику. Аплодисменты не умолкали, а из зрительного зала доносились возгласы «Браво!». Сначала он, а потом Леди Гага, Ариана Гранде» – с юмором прокомментировали снимки в дирекции заповедников.

Полосатый зверек попал в объектив во время перекуса Фото: «Земля леопарда»/Дмитрий Беляев

Не микрофон, а обед

Конечно, пушистый солист не исполнял мировые хиты, а просто с аппетитом обедал. Несмотря на скромные габариты, рацион у бурундуков довольно разнообразный.

«На самом деле на забавных фотографиях азиатский бурундук ест травинку. Семена корейской сосны, кедрового стланика, лиственницы и монгольского дуба составляют для бурундука устойчивую кормовую базу. Также в рацион могут входить ягоды, грибы и семена разнотравья», – рассказали в дирекции «Земли леопарда».

Так что сил и энергии на новые «выступления» у этого обаятельного полосатого малыша точно хватит.

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