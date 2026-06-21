Вор похитил деньги из кассы и девять лотков с украшениями Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из ювелирного магазина. Мужчина пробрался в помещение через отверстие в подвале, забрал деньги и украшения, а часть похищенного позже закопал на улице Снеговой. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ТАЙНЫЙ ХОД И ВОЙ СИРЕНЫ

Полицейские Владивостока задержали подозреваемого в краже из ювелирного магазина Видео: УМВД России по Приморскому краю

В дежурную часть полиции Первореченского района обратился 74-летний местный житель. Он попросил найти человека, который обокрал его ювелирный магазин на проспекте 100-летия Владивостоку.

Осмотрев место происшествия, полицейские выяснили, что ночью неизвестный проник в салон через тайный ход. Он спустился в подвал здания и проделал отверстие, которое вывело его прямо в магазин. Внутри сработала тревожная сигнализация, но мужчину это не остановило. Он успел забрать наличность из кассы и вытащить девять лотков с ювелирными изделиями.

«Спрятав украшения в подвале, чтобы позже за ними вернуться, он скрылся», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

ТАЙНИК ВОЗЛЕ ГАРАЖЕЙ

В ходе розыска оперативники вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Во время расследования появились новые детали. Выяснилось, что часть похищенных украшений мужчина успел перепрятать – он закопал их возле гаража, расположенного на улице Снеговой.

Основные улики нашли при досмотре: в автомобиле задержанного находилась одежда, в которой он был на месте преступления, а в кошельке лежали 116 тысяч рублей – деньги, похищенные из кассы.

В отношении 47-летнего мужчины открыто уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Сейчас сотрудники полиции устанавливают точную сумму причиненного ущерба. Фигуранта также проверяют на причастность к другим ранее совершенным имущественным преступлениям.

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