Траурные венки, зажженные свечи и искренняя скорбь: во Владивостоке прошла акция «Свеча памяти»

В памятных мероприятиях приняли участие первые лица Приморского края. Фото: Евгения Кубко, правительство Приморского края

Во Владивостоке на Корабельной набережной состоялась масштабная траурная церемония, посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Центром притяжения стал мемориал «Боевая слава Тихоокеанского флота», где собрались сотни приморцев. Возглавили гражданско-патриотическую акцию «Свеча памяти» губернатор края Олег Кожемяко и мэр столицы Константин Шестаков. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Вместе с первыми лицами региона, командованием ТОФ, ветеранами и юнармейцами почтить память павших героев пришли студенты, волонтеры и представители общественных объединений.

Выступая перед собравшимися у Вечного огня, глава региона подчеркнул неразрывную связь эпох.

«Эта память хранится в наших сердцах. Она хранится в сердцах правнуков и внуков тех, кто сегодня сражается с нацизмом на тех же полях сражений, где когда-то их деды и прадеды ковали победу. С таким же мужеством и героизмом, воплощая лучшие доблестные традиции нашего советского воина. Наши ребята шаг за шагом отвоевывают родную землю от нацизма», – сказал Олег Кожемяко.

Кожемяко выразил уверенность в неизбежности триумфа и пообещал, что приморский тыл и впредь будет надежной опорой для бойцов, ведь единство фронта и тыла остается залогом общей Победы.

Кульминацией мероприятия стало торжественное возложение венков, гирлянд и живых цветов к подножию монумента, а также зажжение свечей в знак вечной скорби по не вернувшимся с полей брани. Важной частью церемонии стала Всероссийская минута молчания. Ровно в 19:14 по местному времени, в тот самый час, когда по радио прозвучало историческое обращение о вероломном нападении Германии, Приморье вместе со всей страной замерло на минуту, отдавая дань уважения фронтовикам и труженикам тыла.

Траурные митинги и патриотические акции в День памяти и скорби охватили не только краевой центр, но и все города и поселки Приморского края.

Ранее «КП» писала, что мероприятия, посвященные Дню Владивостока, продлятся по 5 июля.

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