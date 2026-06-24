Разделяли сросшиеся ткани с ювелирной точностью: перенесшему пять операций ветерану СВО удалили гигантскую грыжу в Приморье

Пациенту провели сложную TAR-пластику Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Борьба за здоровье 57-летнего жителя Хорольского района началась в зоне спецоперации, а благополучно завершилась во Владивостоке. Мужчина получил тяжелое осколочное ранение живота, перенес пять хирургических вмешательств и был комиссован. Справляться с тяжелыми последствиями травмы предстояло хирургам Приморской краевой клинической больницы №1. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ТРЕТЬ ОРГАНОВ ОКАЗАЛАСЬ СНАРУЖИ

Осколочное ранение оставило тяжелые последствия. Жизнь мужчине спасли, но после пяти перенесенных операций у него образовалась гигантская послеоперационная грыжа. Дефект брюшной стенки достиг 13 сантиметров.

Ситуация оказалась крайне сложной: почти треть внутренних органов сместилась за пределы брюшной полости. Качество жизни пациента резко упало, а обычное хирургическое вмешательство при такой картине несло в себе серьезные риски для жизни.

РАЗДЕЛЯЛИ ТКАНИ С ЮВЕЛИРНОЙ ТОЧНОСТЬЮ

Чтобы помочь ветерану, специалисты краевой клинической больницы №1 Иван Коваленко и Никита Демидов взялись за сложнейшую задачу.

Из-за огромных рисков стандартная операция пациенту не подходила. Медики приняли решение применить сложную реконструктивную методику – TAR-пластику.

«Во время операции врачам пришлось преодолеть дополнительные сложности: аккуратно разделять многочисленные спайки, сформировавшиеся после предыдущих вмешательств, и работать в условиях выраженных послеоперационных изменений тканей», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Спайки – это внутренние рубцы и сросшиеся участки тканей, оставшиеся в животе пациента после пяти прошлых операций. Хирургам приходилось действовать с ювелирной точностью, чтобы разъединить их и не повредить органы.

СНОВА ЗДОРОВ

Благодаря высокому профессионализму врачей операция прошла успешно. Хирургам удалось полностью восстановить брюшную стенку.

Организм 57-летнего мужчины отлично перенес сложную операцию. Заживление шло без осложнений, и уже на 12-е сутки медики выписали пациента домой под амбулаторное наблюдение. Сегодня боец искренне благодарит врачей за то, что они помогли ему вернуть здоровье и возможность жить полноценной жизнью.

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