В МЧС держат ситуацию на контроле. Фото: МЧС Приморья

В Приморском крае второй день продолжаются масштабные поиски пропавшего вертолета Robinson R44. Спасатели работают и с воздуха, и на земле: к труднодоступным районам Тернейского округа выдвинулись сразу несколько группировок, а небо над тайгой бороздит техника из Хабаровска. Главная зацепка – помехи в радиосигнале, зафиксированные в 12 километрах от поселка Светлая. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Последние новости о пропавшем вертолете в Приморье на 25 июня

Поисковая операция, начавшаяся еще 21 июня, вышла на новый виток. Первоначальное обследование маршрута не дало результатов, координаторы из Дальневосточного МТУ Росавиации приняли решение усилить группировку. В Тернейский округ дополнительно направлен вертолет Ми-8 МЧС России из Хабаровска. Кроме того, к предполагаемым координатам места происшествия уже следуют спасатели Главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

Особое внимание привлекло происшествие во время воздушной разведки. В 12 километрах северо-западнее населенного пункта Светлая летчики зафиксировали помехи в радиосигнале. Эти данные рассматриваются как основная версия и указывают на возможное местонахождение пропавшей машины.

Проблему решают и на земле. К месту поисков стянуты две наземные группировки спасателей МЧС – они выдвинулись из Находки и из поселка Рудная Пристань. В готовности номер один, но пока без вылета из-за погоды, находится еще один борт Ми-8 с командой спасателей на борту во Владивостоке. Как только условия позволят, эта группа тоже подключится к операции.

Кто был на борту пропавшего вертолета в Приморье 21 июня 2026

Напомним, сигнал тревоги поступил в центр управления в кризисных ситуациях днем 21 июня. Robinson R44 проводил мониторинг лесопожарной обстановки в Тернейском округе, на его борту находились два человека. Сразу после исчезновения воздушного судна аварийный радиомаяк так и не сработал, что значительно усложнило задачу спасателям.

В первые сутки поисков были обследованы все возможные маршруты следования. В небо поднимались борт Росавиации Ми-8 от «ЮТэйр – вертолетные услуги» и два вертолета компании «Гранат». Однако тогда осмотр не позволил обнаружить ни следов крушения, ни признаков аварийной посадки. Место происшествия установить не удалось.

Поиски пропавшего вертолета в Приморье: что известно на 25 июня

Поисковая операция осложняется обширной и труднопроходимой территорией. Тем не менее, в Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС России сохраняют полную готовность.

В ГУ МЧС по Приморскому краю подчеркивают, что держат ситуацию на контроле.

«В готовности к применению находится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и спасатели поисково-спасательного отряда. В случае обнаружения признаков нахождения вертолета по результатам воздушной разведки к месту незамедлительно будут направлены силы и средства», - отметили в МЧС.

Таким образом, основные надежды сейчас связаны с расшифровкой вчерашних радиопомех и работой наземных групп, которые пробиваются через тайгу к заданному квадрату. Погода пока сдерживает авиацию, но вся техника готова к старту в любую минуту.

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