К поискам привлекли авиацию, водолазов и беспилотники Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

На Камчатке вторые сутки продолжаются поиски троих мужчин, которые вышли в море и бесследно пропали после опрокидывания катера. О случившемся один из рыбаков успел сообщить жене по рации посреди ночи. Накануне спасатели обнаружили в воде пустую перевернутую лодку, но людей рядом не было. Сейчас к спасательной операции подключились водолазы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Последние новости об опрокидывании катера на Камчатке 23 июня

Напомним, происшествие случилось в ночь на 23 июня. Трое мужчин вышли в Авачинский залив. Около 2:30 ночи один из рыбаков вышел на связь по радиостанции со своей супругой и товарищами и сообщил, что их катер перевернулся.

Знакомые первыми выдвинулись на помощь, но самостоятельные поиски в темноте не принесли результатов. После этого жена пропавшего обратилась в экстренные службы.

Сотрудники МЧС развернули спасательную операцию. Морской спасательный подцентр передал всем проходящим мимо судам радиограмму с просьбой осуществлять попутный поиск. В ночное время работы не проводились по правилам безопасности на воде.

Поиски пропавших при опрокидывании катера на Камчатке

В первый день к поисково-спасательным работам привлекалась авиация МЧС, дежурная смена спасателей, буксир Морской спасательной службы, катер ГИМС «Марлин» и волонтеры.

Пропавшие мужчины пока не найдены Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Авиацией МЧС России обследовано около 100 квадратных километров акватории бухты Жировой, а также около 250 километров прибрежной полосы. Морской спасательной службой обследованы акватории бухт Саранной, Вилючинской, Жировой, акватория вокруг острова Старичкова, а также береговая линия от мыса Безымянного до бухты Жировой», – рассказали в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.

С воздуха вертолет обнаружил перевернутый катер, однако людей на нем не оказалось. Министр по ЧС региона Сергей Лебедев позже уточнил: пока точно неизвестно, та ли эта лодка или нет.

Вертолет обнаружил в море перевернутый катер Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По факту ЧП Следственный комитет на транспорте уже завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Видео с места опрокидывания катера на Камчатке

Утром 24 июня поисково-спасательная операция возобновилась.

«Из Петропавловска-Камчатского в район происшествия направился катер «Лидер» поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. На его борту водолазная группа, а также полицейский», – сообщили в ведомстве.

Рыбаки пропали после опрокидывания катера в Авачинском заливе

Кроме того, по погодным условиям спасатели планируют применить беспилотные авиационные системы – это позволит обследовать большую территорию.

Группировку сил продолжают усиливать: из Елизова в Авачинский залив вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. На его борту находятся специалисты поисково-спасательного отряда. Основная задача авиации – помощь с воздуха спасательным морским судам, которые прямо сейчас прочесывают акваторию.

К сожалению, пока поиск результата не принес, люди не найдены. Как ранее предупреждали спасатели, ситуацию осложняет половодье на реке Авача – течение выносит в бухту деревья, что делает навигацию опасной. Операция продолжается.

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