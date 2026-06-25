Сфера логистики во Владивостоке показывает рост, а электронная коммерция сжимается

Фото: Т-Банк.

23 июня во Владивостоке прошел фестиваль «Локальный код» в рамках большой экспедиции Т-Банка для бизнеса по городам России. Организаторы задались целью изучить предпринимательство в нашей стране. Чтобы понять, как устроена бизнес-среда Владивостока, редакция Т-Бизнес секретов изучила обезличенные данные клиентов, открытые данные статистики и мнения участников рынка. С

Авторы отмечают, что во Владивостоке сохраняется высокая предпринимательская активность. 6 из 10 предприятий Приморского края зарегистрированы именно здесь. Число активных ИП в последние годы выросло в два раза, но количество компаний остается на одном уровне.

Авторы обозначают тренд на смену структуры предпринимательства: доля молодых людей в бизнес (до 35 лет) за четыре года снизилась с 65 до 46%. Доля предпринимателей старше 35 лет выросла с 35 до 54%. Взросление рынка объясняют тем, что предприниматели уходят от экспериментальных запусков. Выживают проекты с большими капиталами, компетенциями команды и готовностью работать на длинной дистанции.

Основу экономики Приморского края формируют торговля, логистика и производство. Оборот торговли достиг 470,7 млрд рублей в год, транспортировки и хранения — 153,1 млрд рублей, обрабатывающих производств — 76,7 млрд рублей.

Быстрее всего растет сфера грузоперевозок. За прошлый год число компаний в этом сегменте выросло на 27,5%. Схожие результаты в строительстве. Среди крупных индустрий, число компаний которых в Приморье снижается, оказалась лишь электронная торговля (eCommerce). За год сегмент потерял 8,8% активных предпринимателей. Годом ранее сфера показывала рост 35,4%.

Больше всего средств рядовые потребители из Владивостока тратят в супермаркетах. На них приходится 21,9% общего оборота потребительских расходов. Следом идут три направления с близкими показателями: это общепит (8,7%), маркетплейсы (8%) и путешествия (7,3%).

Также авторы исследование назвали самые узнаваемые локальные бренды. В их число вошли «Приморский кондитер», «Супра», DNS, «Еда и точка», «Славда и Реми». Больше половины компаний из топ-15 работают в сфере общественного питания.

Дополнительно изучили траты жителей Владивостока в розничных точках локальных брендов. Сеть гипермаркетов и универсамов «Реми» формирует 5,1% оборота розничных трат горожан. Второе место с 2,1% от оборота занимает DNS.

СКАЗАНО!

О чем говорили спикеры-участники фестиваля «Локальный код» во Владивостоке

Основатель и СЕО коммуникационного агентства bQ Group Дмитрий Бескромный:

«С одной стороны, Владивосток — это свобода и масштаб, а с другой — эстетика, чувство стиля, классный ритм города и предпринимательская жилка. Здесь очень много предпринимателей, много дорогих автомобилей. Значит, город создает такие условия. Плюс есть исторический контекст: здесь изначально было много деятельных людей. А подобное притягивает подобное».

Руководитель по стратегии Авито Денис Зубов:

«Каждая вторая покупка в 2025 году была сделана онлайн, не считая еду, автомобили и топливо. Темпы роста eСommerce снижаются, но онлайн уже победил. Поэтому на вопрос “где продавать бизнесу — онлайн или офлайн?” ответ очевиден».

Основатель концепт-стора «ИКРА» Елена Шлыкова:

«Когда бизнес растет, предприниматель делает больше на драйве и получает больше — но это одно. А сейчас, в период кризиса, результата не так много: кажется, что руки опускаются. Но бизнесу важно понимать: в такой ситуации нужно делать еще больше. Выживут те, у кого хватит эмоциональных сил перетерпеть сложные времена».