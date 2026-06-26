Продолжают извергаться, выбрасывая облака пепла: вулканы продолжают угрожать самолетам на Камчатке

Вулканы Безымянный и Крашенинникова имеют желтый код опасности Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Камчатские вулканы Шивелуч, Безымянный и Крашенинникова остаются активными. По данным KVERT, Шивелучу присвоен оранжевый авиационный код опасности. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Эксплозивно-экструзивное извержение продолжается, возможны выбросы пепла до 12 километров над уровнем моря, которые могут представлять угрозу для международных и местных авиалиний.

«Извержение вулкана сопровождается мощной парогазовой активностью; в северной части лавового купола продолжается рост нового блока лавы. Эксплозивное событие с выносом пепла до четырех километров над уровнем моря произошло 23 июня в 07:10. По спутниковым данным, термальная аномалия на вулкане наблюдалась все дни недели; 23-24 июня пепловое облако перемещалось до 220 километров на юго-запад от вулкана», - рассказали в KVERT.

Пепловое облако от события 17 июня распространилось на 1400 километров к северо-востоку.

Вулканы Безымянный и Крашенинникова имеют желтый код опасности, их эффузивное извержение продолжается, на обоих наблюдается термальная аномалия. На Крашенинникова остается опасность извержения с выносом пепла до шести километров над уровнем моря. Лавовые потоки идут по восточным склонам.

Вулканологи предупреждают: пепловые и аэрозольные облака могут быть опасны для полетов по местным трассам. Наблюдения ведутся круглосуточно.

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