Обещали новые машины и бесследно исчезали: житель Приморья организовал ОПГ, обокравшую почти 20 человек на 17 миллионов рублей

Он открыл несколько офисов, оформленных на подставных лиц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье суд вынес приговор 38-летнему жителю Находки, который организовал преступную группу для мошенничества под видом поставки автомобилей из Японии. Жертвами схемы стали 18 человек, а общая сумма ущерба превысила 17 миллионов рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Следствие и суд установили, что с 2019 по 2022 год осужденный открыл несколько офисов во Владивостоке и Находке, оформленных на подставных лиц.

«Участники преступной группы применяли различные схемы обмана: получение предоплаты либо полной стоимости автомобиля без последующей поставки, передача разукомплектованных запасных частей под видом целого транспортного средства, а также реализация автомобилей с измененными идентификационными номерами», - рассказали в прокуратуре Приморского края.

Потерпевшими стали жители разных регионов страны.

С учетом позиции гособвинителя организатора аферы приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он должен заплатить полмиллиона рублей штрафа. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Уголовное дело в отношении других участников преступной группы находится на контроле прокуратуры. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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