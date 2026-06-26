За каждый метр – бой: в Приморье спасатели пробиваются к пропавшему вертолету сквозь непроходимую тайгу

Ситуация остается на строгом контроле. Фото: скриншот видео МЧС

Власти Приморского края бросили все силы на поиски пропавшего вертолета Robinson R44 в Тернейском округе. Операция идет круглосуточно, а главная ставка сейчас сделана на десантников, которые спускаются с воздуха в самые глухие места, где пешком за сутки можно пройти меньше двухсот метров. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Сложность задачи в том, что местные леса практически непроходимы. Прямых дорог нет, и чтобы преодолеть небольшой отрезок, спасателям приходится прокладывать огромные обходные маршруты. Именно поэтому основные надежды возлагают на высадку с воздуха: в эти районы уже направили пятерых самых опытных десантников МЧС и десять сотрудников Краевой поисково-спасательной службы. Это значительно усилило группировку, которая работает на месте.

Поиски не прекращаются ни на минуту с того самого момента, как пропала связь с бортом. С первого дня в операции задействовано 90 специалистов от КГБУ «Приморская авиабаза». Сейчас к ним присоединились операторы БПЛА с тепловизорами, а с воздуха местность продолжают обследовать суда МЧС и компании «Гранат».

Сегодня утром для воздушной разведки и доставки новой группы спасателей в район вылетел вертолет Ми-8.

Наземные группы тоже продолжают движение: три отряда МЧС и краевой службы пробиваются к предполагаемому месту крушения. В общей сложности наземные поиски сейчас ведут 98 десантников и парашютистов «Приморской авиабазы».

В Главном управлении МЧС по Приморскому краю подчеркнули: ситуация остается на строгом контроле, а все поставленные задачи по определению места нахождения воздушного судна будут выполнены.

«Мы надеемся найти экипаж живым. Для этого мобилизованы все возможные ресурсы и лучшие специалисты», – отметили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Помехи в радиосигнале стали главной зацепкой: в Приморье продолжают искать исчезнувший вертолет Robinson

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.