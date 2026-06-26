Замотали скотчем и бросили в сарае одного: трое подростков похитили 11-летнего мальчика в Приморье

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: СК Приморья

Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело против трех жителей Артема, двое из которых еще не достигли совершеннолетия. Их подозревают в том, что они напали на 11-летнего мальчика, затолкали его в машину и продержали в связанном виде в хозяйственной постройке, пока ребенок не сбежал. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По версии следствия, это произошло 24 июня 2026 года в поселке Заводской. Фигуранты выследили жертву неподалеку от дома на улице Ленина, применили силу, посадили подростка в автомобиль и вывезли в сарай. Там они обмотали ребенка скотчем и оставили одного. Однако мальчику удалось самостоятельно освободиться от пут и покинуть место заточения.

В отношении задержанных уже применена статья 91 УПК РФ. Сейчас правоохранители готовят ходатайство в суд об аресте подозреваемых. Следователи продолжают выяснять все детали произошедшего, чтобы собрать неопровержимые доказательства. Помощь в операции оказывают сотрудники краевого УМВД.

«Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», – сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обещали новые машины и бесследно исчезали: житель Приморья организовал ОПГ, обокравшую почти 20 человек на 17 миллионов рублей

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.