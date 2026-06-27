Одно слово лишило нажитого за годы: женщина поверила в «полицейскую проверку» и потеряла 10 миллионов рублей в Приморье

Доверчивая горожанка выполнила все указания аферистов Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Артема лишилась суммы в 10 миллионов рублей, став жертвой классической, но оттого не менее циничной схемы обмана. 55-летней женщине позвонили лже-сотрудники банка и силовых ведомств, напугав ее взломом личного кабинета на «Госуслугах» и незаконными переводами за границу. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В панике она сняла со счетов все свои многолетние сбережения, включая деньги, полученные в связи со смертью сына, который погиб при выполнении боевых задач.

Доверчивая горожанка выполнила все указания аферистов: упаковала наличные в обычный пакет и передала их незнакомой девушке-курьеру, которая назвала заранее оговоренное кодовое слово. Очнулась женщина только спустя время, когда поняла, что ее обманули. С заявлением о пропаже огромной суммы она сразу же обратилась в полицию, где по факту случившегося завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Прокуратура Артема взяла расследование на особый контроль.

«Ход и результаты расследования уголовного дела, а также установление лиц, причастных к преступлению, поставлены на контроль в прокуратуре города Артема», - рассказали в прокуратуре Приморского края.

Правоохранители выясняют личности мошенников и женщины-курьера, которая забрала пакет с деньгами.

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