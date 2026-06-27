«Лицо расплывалось, а дышать становилось нечем»: мужчина два часа терпел аллергию и едва не погиб от отека Квинке после укуса осы в Приморье

В отделении терапии медики действовали мгновенно Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Находки едва не поплатился жизнью из-за обычного укуса осы. Мужчина целых два часа терпел сильный зуд и крапивницу, а когда его лицо начало «расплываться», он все еще не спешил в больницу. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В итоге пострадавший поступил в Находкинскую больницу уже с нарастающим удушьем: яд насекомого вызвал тяжелейший аллергический шок и отек Квинке. Врачам пришлось буквально вытаскивать его с того света.

В отделении терапии медики действовали мгновенно: пациенту купировали острый приступ, провели противошоковую терапию и специальное лечение для нейтрализации токсинов. После курса интенсивной терапии мужчину выписали домой - он отделался испугом и серьезным предупреждением от врачей.

Специалисты больницы твердят: острые аллергические состояния без экстренной помощи почти всегда приводят к летальному исходу.

«Острые аллергические состояния без оказания экстренной помощи могут привести к летальному исходу», - отметили в Находкинской городской больнице.

Врачи призывают всех, у кого есть аллергия, всегда носить с собой «противошоковый набор» - лекарства, назначенные доктором, и карточку с информацией о заболевании. Также стоит избегать сладких парфюмов, которые привлекают ос, и не делать резких движений при встрече с ними. А если после укуса появилась охриплость, «лающий» кашель или резкая слабость - не ждите ни минуты, срочно звоните 103.

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