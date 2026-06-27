Оказалось, что это было не первое нападение Фото: прокуратура Приморского края/@prosecutor_pk

В Артеме продолжается расследование дела о похищении 11-летнего мальчика. По версии следствия, 24 июня трое местных жителей, двое из которых сами являются 17-летними подростками, насильно затолкали школьника в машину прямо на улице Ленина. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ребенка вывезли в поселок Заводской, где в хозяйственной постройке связали скотчем, избили, заперли в сарае и уехали. Однако спустя час мальчику удалось освободиться и добраться до дома, где он все рассказал матери.

Оказалось, что это было не первое нападение: за несколько дней до этого те же злоумышленники уже запирали ребенка в этом же сарае на несколько часов.

«За несколько дней до этого подозреваемые уже запирали ребенка на несколько часов в этом же сарае, однако родителям об этом инциденте он не сообщил», - рассказали в прокуратуре Приморского края.

Всех троих взяли под стражу Фото: СУ СК России по Приморскому краю/@sledcom25

В суде подозреваемые заявили, что хотели всего лишь «проучить» мальчика за его поведение, и раскаиваются в содеянном. Однако эти извинения не помогли им избежать жесткой меры пресечения - суд, поддержав позицию прокуратуры, отправил всех троих под стражу.

Подозреваемых в похищении подростка в Приморье взяли под стражу Видео: прокуратура Приморского края/@prosecutor_pk

Как выяснилось, двое фигурантов ранее уже были судимы. Теперь прокуратура Артема взяла расследование на особый контроль и намерена дать оценку работе органов профилактики безнадзорности. Уголовное дело завели по тяжкой статье о похищении несовершеннолетнего группой лиц с применением насилия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Замотали скотчем и бросили в сарае одного: трое подростков похитили 11-летнего мальчика в Приморье

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.