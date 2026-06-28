Перед объективом фотоловушки косолапые устроили настоящее шоу Фото: Игорь НОВИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Наблюдать за дикой природой оказалось ничуть не скучнее, чем смотреть кино. В национальном парке «Бикин» в Приморском крае фотоловушка несколько месяцев снимала лесных обитателей. Из сотен кадров Центр «Амурский тигр» собрал забавный минутный ролик, в котором уместилось все: от спокойных прогулок хищников до медвежьих танцев и оленьих драк. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ЗА 60 СЕКУНД

Для создания мини-фильма специалистам пришлось пересмотреть сотни снимков. Фотоловушка простояла в лесу почти пять месяцев.

Первый кадр, попавший в ролик, был сделан еще в конце августа. А последняя фотография датирована уже началом января, когда все вокруг засыпало снегом. Всего минутный монтаж объединил 712 уникальных кадров.

СВАДЬБА С ПОТАСОВКОЙ

В объектив попали самые разные животные. Открывают «кино» спокойные амурские тигры, которые вальяжно проходят мимо камеры. Но дальше сюжет начинает развиваться куда стремительнее.

«Затем пришли медведи – потанцевали. Приходили изюбри – играли свадьбу. Была драка. Ну а какая свадьба без драки? В общем, смотрите сами», – с юмором прокомментировали видео в Центре «Амурский тигр».

Действительно, лесные олени устроили перед скрытой камерой зрелищную потасовку, крепко сцепившись рогами.

Скрытая жизнь обитателей нацпарка «Бикин» в одном коротком ролике Видео: Центр «Амурский тигр»

Национальный парк «Бикин» создан в 2015 году. Его главная цель – охранять популяцию редкого амурского тигра, а также поддерживать жизненный уклад коренных малочисленных народов в долине реки Бикин. Центр «Амурский тигр» принимал непосредственное участие в создании парка и продолжает помогать его сотрудникам и местным жителям.

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