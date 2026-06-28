Заметив в воде плавники, отдыхающие поспешили выйти на сушу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пляжный сезон в Приморском крае только начинается, а морские хищницы уже подошли к суше. В субботу, 27 июня, отдыхающие в бухте Триозерье сняли на видео акул прямо у самого берега. Людям пришлось спешно покинуть воду, чтобы переждать визит незваных гостей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ПЛАВНИКИ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ ПЛЯЖА

Отдыхающие сняли на видео акул в бухте Триозерье Видео: Новости Приморья и Владивостока/@svodka25

Туристы, приехавшие в популярную бухту Триозерье, заметили в воде плавники. Оказалось, что к пляжу подошла не одна акула, а сразу несколько. В соцсетях тут же предположили, что к людям подплыло семейство – акула-мать с малышом.

Судя по кадрам очевидцев, заметив хищниц, отдыхающие поспешили выйти из воды. Человеку, который в этот момент находился на сапборде, пришлось осторожно возвращаться на сушу.

Подтвердить догадки пользователей или определить вид акул по видеозаписи специалисты не смогли. Впрочем, визит хищниц оказался недолгим – вскоре стая ушла на глубину.

НЕ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ЗА ЛЕТО

Стоит отметить, что в этом сезоне акулы регулярно появляются у побережья Приморья. Ранее очевидцы уже сообщали о встрече с морскими хищницами у острова Путятина, рядом с поселком Дунай, а также у мыса Тобизина и в бухте Тихая.

Столь раннее появление теплолюбивых морских обитателей происходит на фоне необычной климатической обстановки. Еще в начале июня ученые фиксировали в Японском море настоящий феномен: к побережью Приморья раньше привычного срока начали массово мигрировать субтропические виды рыб.

«Обстановка для начала июня очень необычная. В этом году наблюдается сильный и ранний перенос теплых вод с восточной стороны Корейского полуострова, и идет этот процесс всю весну. По-другому эти находки не объяснить», – рассказывали ранее в Национальном научном центре морской биологии ДВО РАН.

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