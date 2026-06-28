46 спасателей ищут пропавший вертолет Robinson R44 Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае уже неделю продолжаются поиски вертолета Robinson R44. Воздушное судно с двумя людьми на борту бесследно исчезло в Тернейском округе. Аварийный маяк не сработал, из-за чего точное место происшествия неизвестно, и спасателям приходится обследовать огромную территорию. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Последние новости о поисках пропавшего вертолета на 28 июня

Сегодня, 28 июня, погода не позволила задействовать авиацию. Воздушные суда находятся в готовности к вылету, а пропавший экипаж ищут только пешие отряды.

«В настоящее время в наземной операции по поиску пропавшего вертолета Robinson R44 в Тернейском округе принимают участие спасатели МЧС России, специалисты краевой поисково-спасательной службы, а также десантники и парашютисты «Приморской авиабазы». Всего задействовано 46 человек», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сейчас люди метр за метром прочесывают лесной массив в 18 километрах к северо-западу от населенного пункта Светлая.

Поиски пропавшего вертолета в Приморье

Поисковая операция не прекращается с 21 июня. В первые сутки спасатели обследовали маршрут вертолета, но следов крушения или аварийной посадки не нашли.

Позже у спасателей появилась зацепка: во время воздушной разведки были зафиксированы помехи в радиосигнале недалеко от села Светлая. Координаторы операции из Росавиации предположили, что это может быть местом нахождения вертолета. На проверку координат отправили вертолет Ми-8 МЧС России из Хабаровска. Однако борт вернулся на базу: поиск по указанным координатам результата не дал.

После этого было принято решение усилить наземную группировку. В район поисков выдвинулись отряды спасателей из Находки, Рудной Пристани и Владивостока, к ним присоединились почти сотня парашютистов и десантников «Приморской авиабазы». Вертолетами людей забрасывали прямо в глухую тайгу.

Как пропал вертолет Robinson R44 в Тернейском округе

Напомним, информация о пропаже вертолета поступила в кризисный центр МЧС днем 21 июня. Борт Robinson R44 проводил мониторинг лесопожарной обстановки в Тернейском округе. На борту находились два человека.

В какой-то момент связь с экипажем оборвалась. По неизвестной причине при происшествии не сработал аварийный маяк, который должен был передать точные координаты судна. Ситуация остается на строгом контроле руководства МЧС по Приморскому краю.

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