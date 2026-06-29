Плавал на надувном матрасе и пропал: спасатели завершили поиски ребенка, исчезнувшего на водохранилище в Приморье

Тело ребенка обнаружили в 100 метрах от берега Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В Хорольском округе Приморья выясняют обстоятельства гибели девятилетнего мальчика. Днем 28 июня ребенок отправился к водохранилищу неподалеку от поселка Ярославский. Во время купания на надувном матрасе он оказался в воде и исчез из виду. На место вызвали экстренные службы. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ПЕРВЫЕ СУТКИ БЕЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Днем в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о происшествии на воде. Стало известно, что мальчик купался на надувном матрасе в водохранилище, однако в какой-то момент оказался в воде и пропал. К месту сразу направили группу водолазов МЧС России.

Специалисты приступили к обследованию дна водоема, однако первый день поисков результатов не принес. Ход операции находился на контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю. С наступлением темноты работы приостановили, а утром возобновили вновь.

НАШЛИ НА ТРЕХМЕТРОВОЙ ГЛУБИНЕ

Сотрудники чрезвычайного ведомства продолжили обследовать водоем. В ходе поисковых работ водолазы обнаружили тело утонувшего мальчика.

Погибший находился в ста метрах от берега на глубине около трех метров. Там специалисты и завершили поисковую операцию.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА

После трагедии сотрудники МЧС вновь обратились к жителям региона с просьбой усилить контроль за несовершеннолетними.

«Расскажите ребенку об опасности купания в необорудованных местах и ни в коем случае не оставляйте его без присмотра. Организуйте детский досуг так, чтобы школьник не искал опасных развлечений», – предупреждают спасатели.

В ведомстве напоминают, что даже непродолжительное отсутствие внимания со стороны взрослых может привести к непоправимым последствиям.

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