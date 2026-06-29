Его жизнь поддерживал аппарат: 20-летнего тонущего парня вытащили из моря на набережной во Владивостоке

Очевидцы вовремя заметили тонущего парня Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 22 июня на Спортивной набережной Владивостока помощь понадобилась 20-летнему молодому человеку. Во время купания в море он начал тонуть. Находившийся поблизости сотрудник Росгвардии бросился на помощь, а спустя несколько минут на место прибыли медики скорой помощи. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

БРОСИЛСЯ НА ПОМОЩЬ

Сообщение о происшествии поступило в оперативный отдел Владивостокской скорой помощи 22 июня в 20:58. По словам очевидцев, во время купания в море у Спортивной набережной молодой человек начал тонуть.

К моменту прибытия медиков пострадавшего уже вытащили из воды. Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, рядом оказался сотрудник Росгвардии. Увидев происходящее, мужчина быстро оценил ситуацию и, не раздумывая, бросился в воду.

После того как молодого человека удалось вытащить на берег, сотрудник Росгвардии оказал ему первую помощь и оставался рядом до приезда специалистов.

К СПАСЕНИЮ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ МЕДИКИ

На вызов направили бригаду подстанции «Центральная» в составе врача анестезиолога-реаниматолога Савелия Крутикова и фельдшера Захара Калинина. Через восемь минут после поступления сообщения медики были на месте.

«Бригада продолжила оказание помощи на месте, подключила пациента к аппарату ИВЛ и доставила его во Владивостокскую клиническую больницу № 1», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

После оказания экстренной помощи пострадавшего госпитализировали. Во Владивостокской клинической больнице № 1 молодому человеку оказали помощь. После лечения пациента выписали домой.

В министерстве здравоохранения Приморского края поблагодарили сотрудника Росгвардии за мужество, решительность и готовность прийти на помощь в критический момент.

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