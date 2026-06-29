Самым теплым днем недели во Владивостоке станет вторник Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

В конце июня и начале июля в Приморском крае ожидается неустойчивая погода. На предстоящей неделе над югом Дальневосточного региона будут периодически смещаться атмосферные фронты, из-за которых возможны кратковременные дожди и грозы. При этом серьезного ухудшения погодных условий синоптики не прогнозируют – температурный фон останется около климатической нормы. Подробнее о том, чего ждать от небесной канцелярии, – в материале «КП – Владивосток».

Погода в Приморье 29 июня – 3 июля 2026

В начале недели, 29 июня, погоду в Приморье будет определять гребень япономорского антициклона. Установится спокойная погода без существенных осадков, лишь в ночные и утренние часы местами возможны туманы с моросью. Температура ночью составит +11…+16 градусов (в северо-восточных, центральных и восточных районах прохладнее – от +5 до +10 градусов). Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов, а на побережье ожидается +17…+23 градуса.

Во вторник, 30 июня, атмосферное давление начнет снижаться из-за приближения фронтального раздела хабаровского циклона. На северо-востоке края пройдут дожди. Несмотря на это, потепление продолжится: воздух прогреется до +25…+32 градусов (на побережье – до +18…+24 градусов).

В среду, 1 июля, Приморский край окажется под влиянием нового атмосферного фронта. Во многих районах вновь пройдут дожди, а из-за увеличения облачности дневной прогрев окажется слабее – максимальная температура упадет на 1–5 градусов.

В последующие дни рабочей недели в крае сохранится неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями. Общий температурный фон до конца недели составит +9…+18 градусов по ночам и +22…+30 градусов днем (на побережье +16…+21 градус).

Погода во Владивостоке 29 июня – 3 июля 2026

Во Владивостоке на протяжении всей рабочей недели преимущественно сохранится облачная погода без существенных осадков. Исключением может стать лишь вторая половина дня во вторник, когда в городе возможен небольшой кратковременный дождь. В ночные и утренние часы дальневосточную столицу продолжат накрывать туманы с моросью.

Температура воздуха по ночам и утрам будет стабильно держаться в пределах +12…+16 градусов. В понедельник и среду днем воздух прогреется до +16…+21 градуса (в пригороде традиционно немного теплее). Самым жарким днем недели станет вторник, 30 июня: столбики термометров поднимутся до +18…+22 градусов. В целом до конца рабочей недели значительных ухудшений погоды в городе не предвидится.

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