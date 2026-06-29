Пока птицы осваиваются, привыкают к непривычной обстановке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Четверо пингвинов Гумбольдта – два самца и две самки по кличкам Брыков, Ван-Иван, Стрела и Ракета – благополучно добрались из Приморского океанариума до Оренбурга, где для них приготовили новый дом. Дорога прошла без задержек, а на месте новоселы сразу же удивили орнитологов хорошим аппетитом, что для периода адаптации считают отличным знаком. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как сообщили в Приморском океанариуме, всех птиц перед дальней дорогой тщательно подготовили: ветврачи провели полный осмотр, а в паспортах каждого пингвина стоят все необходимые отметки и заключения, подтверждающие отличное состояние здоровья. Путешествие выдалось долгим, но спокойным – маршрут отработали без единого ограничения, и птицы перенесли перелет без стресса.

Сегодня орнитологи из Владивостока получили обнадеживающие вести: пингвины уже активно плавают в новом бассейне, с интересом обследуют территорию и, что самое важное, сразу начали принимать пищу. Специалисты подчеркивают: в первые дни на новом месте отказ от еды – обычное дело, но эти четверо показали себя настоящими молодцами.

Четырех пингвинов из Владивостока перевезли в новый океанариум в Оренбурге

Новый океанариум в Оренбурге откроется в конце лета, и пингвины Гумбольдта станут его первыми обитателями. Пока же птицы осваиваются, привыкают к непривычной обстановке и радуют персонал своим бодрым поведением – все идет по плану, и переселение с Дальнего Востока на Урал прошло даже лучше ожидаемого.

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