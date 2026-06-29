На АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в тару Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Искусственный ажиотаж вокруг горючего заставил власти региона принять оперативные меры по борьбе с недобросовестными покупателями. Ситуация с бензином во Владивостоке и Приморье на 29 июня находится на особом контроле правительства региона. Пока одни водители пытаются запастись горючим впрок, в социальных сетях плодятся слухи о проблемах у экстренных служб. Что происходит на автозаправочных станциях на самом деле – в материале «КП – Владивосток».

Ситуация с бензином во Владивостоке и Приморье на 29 июня 2026

В правительстве Приморского края успокаивают: сформированные на сегодняшний день запасы позволяют полностью покрывать потребность как обычных жителей, так и предприятий региона.

Как рассказал заместитель председателя правительства Приморья Владимир Малюшицкий, курирующий вопросы газоснабжения и энергетики, край подошел к летнему сезону с необходимым запасом топлива. Дефицита нет, но поведение некоторых водителей вносит коррективы в работу АЗС.

«Однако с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится пока ограничивать отпуск топлива в канистры», – прокомментировал ситуацию Владимир Малюшицкий.

Есть ли топливо на заправках во Владивостоке и Приморье 29 июня 2026

Топливо на заправках есть, при этом по той же причине его отпуск для большегрузов пришлось взять под контроль. На АЗС введены объемы по продаже горючего.

«В черте города большегрузы могут заправить в бак до 100 литров, по трассе – до 200 литров. Такие объемы введены по причине того, что недобросовестные потребители набирают в фуры до тысячи тонн, потом отъезжают, отливают и снова заправляются», – рассказал зампред правительства.

Владимир Малюшицкий добавил, что эти ограничения носят временный характер: при снижении ажиотажного спроса вынужденные лимиты будут отменены.

На фоне ажиотажа вокруг топлива в социальных сетях и мессенджерах начали распространяться откровенные фейки. Появилась информация о том, что бригады скорой медицинской помощи якобы просят пациентов оплачивать бензин для выезда на вызов. Министерство здравоохранения Приморского края выступило с официальным опровержением этих слухов.

«Информация не соответствует действительности. Все подразделения скорой медицинской помощи Приморского края работают в штатном режиме. Выезды бригад осуществляются в полном объеме, обеспечение автомобилей необходимыми ресурсами проводится в установленном порядке», – рассказали в ведомстве.

Специалисты призывают жителей Приморья быть внимательными, осторожными и доверять только проверенной информации.

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