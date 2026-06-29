Сейчас медвежата уже не боятся проезжающих машин. Фото: Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области

На трассе у поселка Ноглики на Сахалине водители прикормили двух медвежат второго года жизни. Звери уже выпрашивают еду у проезжающих машин. Специалисты предупреждают: такая «помощь» не спасает, а губит животных, и, если подкормка не прекратится, медвежат придется изымать из природы. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как пояснил главный лесничий Ногликского лесничества Денис Волков, эти медвежата уже вполне самостоятельны – в лесу для них достаточно растительной пищи, чтобы накопить жир и залечь в спячку. Сейчас у бурых медведей гон, и матки сами отгоняют прошлогодних детенышей, так что их одиночество – естественный этап взросления, а не сигнал бедствия. Однако из-за угощений звери связали машины с едой, перестали бояться людей и постоянно возвращаются к дороге, хотя лесничие уже несколько раз отгоняли их в чащу.

«Если люди продолжат их подкармливать, скорее всего, в дальнейшем нам придется принимать решение об их изъятии из природной среды», – с сожалением отмечает Денис Волков.

В агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области подчеркивают: подкармливать диких зверей категорически запрещено. Медведь, привыкший к подачкам, теряет осторожность, начинает выходить к людям и автомобилям за легкой добычей, а когда еды не получает – может проявить агрессию. Сейчас медвежата уже не боятся проезжающих машин, и это прямой путь к опасным конфликтам с человеком.

Жителей и гостей Сахалина призвали не прикармливать медведей у дорог

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