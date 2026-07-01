Резерв бензина в России составляет 1,7 миллиона тонн Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Водители столкнулись с временными топливными ограничениями. Как показывает ситуация с бензином во Владивостоке и Приморье на 1 июля 2026 года, на некоторых заправках автомобилистам перестали отпускать топливо в канистры, а для большегрузов ввели лимиты. Оказалось, что запасов горючего в регионе хватает, а причина кроется в недобросовестных покупателях. Тем временем правительство страны создало круглосуточный специальный штаб для мониторинга рынка. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ситуация с бензином во Владивостоке и Приморье на 1 июля 2026

Ситуация с бензином и дизелем находится на особом контроле властей Приморья. К летнему сезону регион подошел с необходимым запасом горючего, который полностью покрывает потребности жителей и предприятий.

Тем не менее, на заправках Независимой нефтегазовой компании (ННК) бензин временно перестали отпускать в канистры и бочки. А для большегрузов ввели жесткие рамки: в черте города им заливают в бак до 100 литров, на трассе – до 200.

Как объяснил заместитель председателя краевого правительства по вопросам энергетики Владимир Малюшицкий, пойти на такие меры пришлось из-за недобросовестных потребителей.

«Они набирают в фуры до 1000 литров, потом отъезжают, отливают топливо и снова заправляются. С учетом таких покупателей нам приходится пока ограничивать отпуск топлива в канистры и вводить объемы для большегрузов», – рассказал зампред.

Есть ли топливо на заправках во Владивостоке и Приморье 1 июля 2026

При этом повода для массовой паники нет. На заправках других компаний (всего в Приморье 316 АЗС, 186 из которых частные) подобных запретов нет. Как только ажиотажный спрос спадет, вынужденные ограничения отменят.

Обеспечение предприятий агропромышленного комплекса топливом также находится на особом контроле правительства России. Ранее президент на совещании с кабмином и представителями нефтяных компаний заявил о необходимости безусловного соблюдения графика поставок топлива для сельхозпроизводителей.

В Приморье у фермеров в самом разгаре обработка посевов и заготовка сена. По данным краевых властей, отставаний от графика из-за нехватки горючего в регионе нет.

«Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива: от этого зависит урожай», – сказал Владимир Путин.

Для оперативного мониторинга ситуации в регионах правительство России создало специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме.

По словам главы государства, для стабилизации топливного рынка нужно принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены.

Что касается запасов, то резерв бензина в стране сейчас составляет 1,7 миллиона тонн. По словам президента, это практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года (снижение составило всего четыре процента).

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