Мгновение отделяло его от смерти: хирурги спасли мужчину с тяжелым осложнением после ножевого ранения в ногу в Приморье

Пациента с тяжелым ранением спасли в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В хирургическое отделение Дальнегорской больницы поступил пациент с ножевым ранением ноги. В процессе лечения у мужчины диагностировали обильное кровотечение из-за разорванной артерии. Чтобы спасти человека, медикам пришлось из операционной связываться со специалистами во Владивостоке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

РАЗРЫВ ЛОЖНОЙ АНЕВРИЗМЫ

Как рассказали в медучреждении, во время лечения у пациента диагностировали разрыв ложной аневризмы бедренной артерии. Состояние мужчины стало угрожающим, и больного экстренно взяли на операцию.

«В ходе ревизии раны был выявлен полный разрыв бедренной артерии – тяжелая сосудистая патология, требующая незамедлительного вмешательства. Для принятия верного решения в режиме реального времени была проведена телемедицинская консультация с дежурным ангиохирургом Краевой клинической больницы №2 А.С. Нестеровым. Коллега рекомендовал временное шунтирование артерий», – рассказали в Дальнегорской центральной городской больнице.

СЛОЖНЕЙШАЯ ОПЕРАЦИЯ И ЭВАКУАЦИЯ ВЕРТОЛЕТОМ

Операция длилась три с половиной часа. Благодаря грамотной работе бригады состояние пациента удалось стабилизировать. В спасении участвовали оперирующий хирург Д.А. Ковалев, ассистент А.Д. Таирова, врач-анестезиолог М.З. Тагожонов, операционная медсестра О.Г. Тимошенко и медсестра-анестезистка О.В. Тырышкина.

После оперативного вмешательства и стабилизации показателей было принято решение перевести мужчину в отделение ангиохирургии во Владивосток для дальнейшего комплексного лечения.

Транспортировку провели 21 июня воздушным транспортом по линии санитарной авиации. По прибытии в краевую столицу больного осмотрели местные ангиохирурги и терапевты, после чего госпитализировали в профильное отделение.

Во Владивостоке высоко оценили работу дальнегорской бригады. Краевые специалисты отметили грамотную тактику и выверенные действия своих коллег в критической ситуации, благодаря которым жизнь пациента удалось спасти.

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