Покалеченные дети и реальный приговор: суд поставил точку в громком деле о наезде гидроцикла на двух девочек в Приморье

Краевой суд отменил условный срок Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Прошлым летом в бухте Рисовая житель Хабаровска на гидроцикле протаранил сапборд с двумя девочками. 13-летний ребенок попал в реанимацию с переломами и травмой головы, а виновник аварии отделался условным наказанием. Однако прокуратура оспорила приговор и добилась для нарушителя реального лишения свободы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ШЕСТЬ ДНЕЙ В РЕАНИМАЦИИ

Авария произошла 5 августа 2025 года в селе Рисовая Падь Хасанского округа. Житель Хабаровска решил прокатиться на гидроцикле. Как выяснилось в ходе следствия, у 30-летнего мужчины не было прав на управление маломерным судном, а за руль он сел в состоянии наркотического опьянения.

Во время катания водитель совершил наезд на сапборд, на котором находились две несовершеннолетние девочки. Одной из пострадавших медики оказали помощь на месте, после чего отпустили домой.

Вторая школьница пострадала гораздо серьезнее. Врачи «тысячекоечной» больницы Владивостока диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, переломы ключицы и ребер, ушибы легких и сердца, а также закрытую травму живота. Ребенок шесть дней провел в реанимации: медики проводили противоотечную и противошоковую терапию, чтобы стабилизировать состояние.

Сам водитель гидроцикла скрываться от следствия не стал и спустя несколько часов после происшествия явился в полицию с повинной.

СЛИШКОМ МЯГКИЙ ПРИГОВОР

Против хабаровчанина завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения водного транспорта. В мае 2026 года Хасанский районный суд вынес мужчине приговор.

Наказание оказалось мягким: суд первой инстанции дал водителю три года лишения свободы условно с испытательным сроком. Также ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением водным транспортом.

РЕАЛЬНЫЙ СРОК ВМЕСТО УСЛОВНОГО

В прокуратуре с таким решением не согласились. Ведомство посчитало приговор слишком мягким, ведь по вине водителя ребенок получил тяжелейшие травмы. Гособвинитель обжаловал это решение.

«Краевой суд согласился с доводами государственного обвинителя, назначив виновному наказание в виде реального лишения свободы сроком на три года с отбыванием в колонии-поселении», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Избежать колонии виновнику аварии не удалось. Теперь мужчине предстоит отбывать реальное наказание, приговор уже вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отдых на море обернулся реанимацией: врачи смогли улучшить состояние школьницы, которую сбил гидроцикл в Приморье

Тяжелые травмы и шесть дней борьбы за жизнь: водителю гидроцикла оспорят условный приговор за сбитых детей в Приморье

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.