Резких перепадов температур не прогнозируется Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В первые выходные июля погода в Приморском крае будет капризной и нестабильной из-за активных фронтальных разделов. Осадки ожидаются волнообразными: дождь будет то затихать, то усиливаться, но температурный фон останется ровным, без резких перепадов. На большей части региона столбики термометров днем покажут от +17 на побережье до +28 градусов на севере края. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Погода в Приморье 2-4 июля

Суббота и воскресенье пройдут под знаком переменчивой облачности. В ночные часы воздух будет остывать до +10, +18, тогда как дневной прогрев окажется неравномерным. Самые высокие показатели ожидаются в северных районах – там термометры поднимутся до +28. В южной части края будет умеренно тепло, около +22, а на морском побережье сохранится прохлада: столбики термометров остановятся на отметках +17, +21 градус. Осадки будут идти волнами – заряды дождя будут сменяться кратковременными ослаблениями, чтобы затем вновь набирать силу.

Погода во Владивостоке 2-4 июля

Что касается Владивостока, то здесь погода сложится под знаком облачности и влажности. Дожди придут в дальневосточную столицу уже в ночь на субботу, но к середине дня 4 июля их интенсивность начнет снижаться. Воскресенье встретит горожан плотным туманом и моросью, которые рассеются только ближе к полудню. Температурный режим во Владивостоке окажется устойчивым. Ночью и утром ожидается +14, +17, днем воздух прогреется до +18, +22. Резких перепадов не прогнозируется.

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