Трехлетнего гималайского медведя выследили с помощью БПЛА Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Утром во Владивостоке в районе Эгершельда заметили гималайского медведя. По предварительным данным, животное переплыло залив и около семи утра оказалось в городе. Из-за появления хищника в районе улицы Верхнепортовой полиции пришлось оцепить территорию, а на место вызвали специалистов охотнадзора и Минлеса. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Сигнал поступил в дежурную часть отдела полиции Фрунзенского района. Один из местных жителей рассказал, что увидел бегущего медведя прямо на улице Верхнепортовой. На место сразу направили дежурные патрули: стало понятно, что дикое животное действительно вышло к жилым домам, и это не чья-то неудачная шутка. Полицейские оцепили территорию, чтобы обезопасить прохожих.

Пойманного на Эгершельде гималайского медведя выпустят в лес Видео: предоставлено КП

«На место незамедлительно прибыли наружные наряды. Территорию с диким животным оцепили, а автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты движения и строго следовать рекомендациям сотрудников Госавтоинспекции», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Вскоре к работе на оцепленной территории подключились сотрудники госохотнадзора. Они определили, что перед ними молодой гималайский медведь, которому около трех лет. Чтобы никто не пострадал, ловить лесного гостя решили с помощью транквилизатора.

«Животное удалось безопасно усыпить благодаря снотворному. Сотрудники Охотнадзора уже увезли его в реабилитационный центр в селе Алексеевка. Там медведя обследуют и затем выпустят обратно в лес», – рассказали в правительстве Приморья.

Утренний переполох завершился без пострадавших: люди отделались лишь испугом, а самого зверя вскоре вернут обратно в лес.

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