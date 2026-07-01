Причиной станет ограничение движения и парковки автомобилей на участке улицы Светланской Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям и гостям Владивостока стоит заранее планировать поездки. В субботу, 4 июля, в центре города временно изменится маршруты общественного транспорта. Причиной станет ограничение движения и парковки автомобилей на участке улицы Светланской. Все о движении автобусов во Владивостоке 4 июля 2026 - в нашем материале.

Движение автобусов во Владивостоке 4 июля 2026

Ограничения будут действовать с 23:00 часов 3 июля до 21:00 часа 4 июля. Для транспорта закроют участок улицы Светланской — от пересечения с Океанским проспектом до перекрестка с Уборевича. В связи с этим часть городских автобусных маршрутов будет следовать по временной схеме.

Как будут ходить автобусы во Владивостоке 4 июля 2026

Автобусы, следующие со стороны площади Луговой в центр Владивостока, направят по улице Пушкинской до Суханова. Затем они проследуют к торговому центру «Изумруд» и далее продолжат движение по своим обычным маршрутам. По аналогичной схеме общественный транспорт будет курсировать и в обратном направлении.

Автобусы, которые поедут в сторону центра и ж/д вокзала, в районе торгового центра Clover House будут поворачивать налево и затем двигаться обратно по Океанскому проспекту.

Схема движения автобусов во Владивостоке 4 июля 2026

Автобус №5 после съезда с Золотого моста проследует через район фуникулера, затем по улице Суханова выедет на Океанский проспект, далее — на улицу Фонтанную. После этого маршрут пройдет по улице Алеутской через Светланскую к торговому центру «Изумруд».

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