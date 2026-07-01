«Непоседы» – место, где рождается радость: в Приморье строят многофунциональную локацию

Занятие по душе на новом объекте смогут найти приморцы разных возрастов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В приморском селе Черниговка готовится к важному событию: в центре села вот вот откроется современное общественное пространство «Непоседы». Это не просто набор площадок – это продуманная среда, где каждый найдет занятие по душе: малыши смогут вдоволь наиграться на ярких игровых комплексах, подростки – проверить силы на спортивных площадках, а взрослые – отдохнуть в уютных зонах, наблюдая за детьми или прогуливаясь по аккуратным пешеходным дорожкам.

Проект реализуется в рамках Народной программы партии «Единая Россия», и его значимость выходит за рамки очередного благоустройства: это вклад в качество жизни целого округа, в формирование комфортной городской среды, ориентированной на реальные потребности людей.

На финишной прямой объект проинспектировали депутат краевого парламента Юлия Пак, глава округа Ольга Салюк и общественные наблюдатели. Внимание рабочей группы было сосредоточено не на формальных отчетах, а на том, что действительно важно для жителей: качестве работ, точном следовании проекту и, главное, безопасности. Проверялись каждый стык, каждое ограждение, покрытие игровых зон, надежность конструкций – чтобы ни один элемент не стал источником риска для ребенка.

«Создание современных и безопасных мест для детского досуга – одна из главных задач, и важно, чтобы такие пространства соответствовали не только техническим стандартам, но и реальным запросам жителей», – поделилась Юлия Пак.

«Непоседы» – это результат совместной работы власти и самих жителей. При разработке концепции учитывались предложения местных семей, идеи родителей, пожелания тех, кто каждый день проходит по этим улицам. Общественные наблюдатели не просто фиксировали этапы стройки – они стали связующим звеном между подрядчиком и жителями, помогая оперативно решать возникающие вопросы.

По итогам проверки рабочая группа констатировала: «Непоседы» практически готовы к сдаче. Совсем скоро это пространство станет сердцем поселка – местом, где будут звучать детские голоса, где родители смогут спокойно посидеть на скамейке, а молодежь – использовать площадку для активного отдыха.

Локацию создают с учетом мнений жителей. Фото: «Единая Россия».

Стоит отметить, что «Непоседы» – лишь часть масштабного благоустройства в Приморье. В этом году на модернизацию общественных и придомовых пространств в муниципалитетах края выделена рекордная сумма – четыре миллиарда рублей. По инициативе губернатора края Олега Кожемяко все разрозненные программы объединены в единый проект «Большое благоустройство». Его цель – не просто привести в порядок дворы и парки, а создать единую сеть комфортных, современных и безопасных общественных пространств. За год в Приморье появится или обновится более 600 парков, скверов, дворов и площадей – и каждое из них, как и «Непоседы», станет маленьким, но важным шагом к тому, чтобы край был еще комфортнее для жизни.

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