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Владивосток1 июля 2026 10:24

«Непоседы» – место, где рождается радость: в Приморье строят многофунциональную локацию

В Черниговке завершается создание нового общественного пространства
Ярослав ЮРИН
Занятие по душе на новом объекте смогут найти приморцы разных возрастов.

Занятие по душе на новом объекте смогут найти приморцы разных возрастов.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В приморском селе Черниговка готовится к важному событию: в центре села вот вот откроется современное общественное пространство «Непоседы». Это не просто набор площадок – это продуманная среда, где каждый найдет занятие по душе: малыши смогут вдоволь наиграться на ярких игровых комплексах, подростки – проверить силы на спортивных площадках, а взрослые – отдохнуть в уютных зонах, наблюдая за детьми или прогуливаясь по аккуратным пешеходным дорожкам.

Проект реализуется в рамках Народной программы партии «Единая Россия», и его значимость выходит за рамки очередного благоустройства: это вклад в качество жизни целого округа, в формирование комфортной городской среды, ориентированной на реальные потребности людей.

На финишной прямой объект проинспектировали депутат краевого парламента Юлия Пак, глава округа Ольга Салюк и общественные наблюдатели. Внимание рабочей группы было сосредоточено не на формальных отчетах, а на том, что действительно важно для жителей: качестве работ, точном следовании проекту и, главное, безопасности. Проверялись каждый стык, каждое ограждение, покрытие игровых зон, надежность конструкций – чтобы ни один элемент не стал источником риска для ребенка.

«Создание современных и безопасных мест для детского досуга – одна из главных задач, и важно, чтобы такие пространства соответствовали не только техническим стандартам, но и реальным запросам жителей», – поделилась Юлия Пак.

«Непоседы» – это результат совместной работы власти и самих жителей. При разработке концепции учитывались предложения местных семей, идеи родителей, пожелания тех, кто каждый день проходит по этим улицам. Общественные наблюдатели не просто фиксировали этапы стройки – они стали связующим звеном между подрядчиком и жителями, помогая оперативно решать возникающие вопросы.

По итогам проверки рабочая группа констатировала: «Непоседы» практически готовы к сдаче. Совсем скоро это пространство станет сердцем поселка – местом, где будут звучать детские голоса, где родители смогут спокойно посидеть на скамейке, а молодежь – использовать площадку для активного отдыха.

Локацию создают с учетом мнений жителей. Фото: «Единая Россия».

Локацию создают с учетом мнений жителей. Фото: «Единая Россия».

Стоит отметить, что «Непоседы» – лишь часть масштабного благоустройства в Приморье. В этом году на модернизацию общественных и придомовых пространств в муниципалитетах края выделена рекордная сумма – четыре миллиарда рублей. По инициативе губернатора края Олега Кожемяко все разрозненные программы объединены в единый проект «Большое благоустройство». Его цель – не просто привести в порядок дворы и парки, а создать единую сеть комфортных, современных и безопасных общественных пространств. За год в Приморье появится или обновится более 600 парков, скверов, дворов и площадей – и каждое из них, как и «Непоседы», станет маленьким, но важным шагом к тому, чтобы край был еще комфортнее для жизни.

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