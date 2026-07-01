Потянулся к собачьей миске: суд поставит точку в громком деле о гибели ребенка после нападения сторожевого пса в Приморье

Собака находилась на привязи во дворе дома Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае передано в суд уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Пограничного округа. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности двухлетнему сыну. Ребенок погиб на территории частного дома после нападения сторожевой собаки. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРОИСШЕСТВИЯ

Трагедия произошла 1 июня во дворе частного дома в селе Барано-Оренбургское. Двухлетний мальчик остался без присмотра взрослых и вышел на придомовую территорию вместе со старшей сестрой.

На участке в это время находилась на привязи сторожевая собака – овчарка. По предварительной информации, ребенок подошел к животному и потрогал миску с собачьей едой. После этого пес набросился на мальчика.

«Животное напало на малолетнего, в результате чего мальчик получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью», – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Приморскому краю.

ВРАЧИ ПРИЕХАЛИ ЧЕРЕЗ 14 МИНУТ

Вызов в скорую помощь поступил в 13:35. Бригада медиков Пограничной центральной районной больницы прибыла по адресу всего через 14 минут. Врачи до последнего проводили реанимационные действия, однако спасти ребенка не удалось – была констатирована смерть. Позже с убитыми горем родителями начали работать психологи.

Сразу после случившегося прокуратура Пограничного района организовала проверку. В ведомстве сообщили, что дадут правовую оценку условиям жизни и воспитания ребенка, действиям его законных представителей, а также проверят работу органов системы профилактики безнадзорности.

Тогда же ситуацию прокомментировали в краевом минздраве. По словам специалистов ведомства, маленькие дети нуждаются в постоянном родительском надзоре, а нахождение любых животных в зоне досягаемости несовершеннолетних создает прямую угрозу их жизни.

МАМУ МАЛЬЧИКА ЖДЕТ СУД

Следователи СКР открыли в отношении 41-летней мамы мальчика уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Максимальные санкции по ней предусматривают до двух лет лишения свободы.

«Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в региональном управлении ведомства.

Теперь точку в этой истории предстоит поставить суду. В ближайшее время там начнут рассматривать материалы уголовного дела, чтобы вынести окончательный вердикт.

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