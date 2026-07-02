Грозило разрушение сустава: ортопеды уберегли четырехмесячную малышку от инвалидности в Приморье

Ребенку вправили сустав без единого разреза Фото: министерство здравоохранения Приморского края

В детское травматолого-ортопедическое отделение Владивостокской клинической больницы № 2 поступила четырехмесячная девочка. У нее выявили врожденный вывих бедра. Врачам удалось вправить сустав консервативным методом и вылечить малышку без операции. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

С таким диагнозом самое главное – не упустить время и как можно скорее начать лечение. Если вовремя не принять меры, последствия могут оказаться очень серьезными. Без правильного медицинского вмешательства сустав у ребенка начнет постепенно разрушаться. Кроме того, возникнут серьезные проблемы с походкой. В итоге все это может привести к тому, что малышка останется инвалидом.

ТРИ НЕДЕЛИ ЛЕЧЕНИЯ

Оценив состояние девочки, врачи выбрали консервативный метод, чтобы обойтись без операции. Процесс потребовал времени и особой осторожности. На протяжении трех недель они постепенно изменяли положение ножек ребенка.

Сустав удалось благополучно вправить на место. Чтобы закрепить полученный эффект и удержать все в правильном анатомическом положении, на ножки девочки наложили гипсовую повязку.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К ГОДУ

Основной этап лечения в стенах больницы уже завершен. Маленькую пациентку выписали домой, где она продолжает восстановление рядом с родителями. Врачи дают хорошие прогнозы.

«Гипсовая повязка останется до шести месяцев, после чего ее заменят специальной шиной. Если восстановление продолжится по плану, уже к году девочка сможет сделать свои первые самостоятельные шаги», – рассказала врач травматолог-ортопед Светлана Столетняя.

Врачи еще раз напоминают: главное – не упустить время. Если вовремя заметить проблему и сразу начать лечение, ребенка можно поставить на ноги без операций и подарить ему здоровое детство.

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