Километры комфортной дороги: в столице Приморья укладывают асфальт на оживленном участке

Сейчас дорожни укладывают первый, выравниывющий слой асфальта. Фото: vlc.ru.

Океанский проспект во Владивостоке масштабно обновляется – на участке от «Дальпресса» в сторону Первой Речки кипит работа. По заказу администрации города здесь не просто устраняют выбоины, а проводят комплексный ремонт. Первым серьезным шагом которого стало возведение новой подпорной стены в районе дома №81.

По сообщению пресс-службы мэрии, протяженность новой конструкции около 250 метров. Ее построили на месте старой подпорной стены, которая со временем начала разрушаться, угрожая не только эстетике улицы, но и безопасности движения. Надежная современная подпорка способна выдерживать нагрузки и капризы приморского климата.

«Подпорная стена уже готова. Сейчас дорожники укладывают первый, выравнивающий слой асфальта. Всего новое покрытие появится на площади 7 600 квадратных метров», – рассказал заместитель начальника отдела ремонта управления дорог Валерий Корабельский. Это не просто цифры – это километры комфортной дороги для тысяч автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. Реализация таких проектов делает Владивосток более удобным, современным и безопасным. И каждый уложенный метр асфальта, каждая обновленная стена или тротуар – это шаг к тому, чтобы город соответствовал статусу одной из ключевых точек Дальнего Востока.

Еще предстоит привести в порядок тротуары, обустроить дождеприемники и люки. Фото: vlc.ru.

Но на укладке асфальта планы не заканчиваются. В рамках комплексного ремонта на участке обустроят дождеприемники – чтобы ливневые воды не скапливались на проезжей части, установят новые люки на инженерных сетях и приведут в порядок тротуары. Каждый из этих элементов – важное звено в цепочке городского комфорта: чистые тротуары делают прогулки приятнее, надежные люки исключают риски коммунальных аварий, а эффективная ливневая канализация спасает улицы от подтоплений в сезон дождей. Как сообщала «КП», ранее специалисты комплексно отремонтировали близлежащие улицы – Комсмольскую, Иманскую и Авроровскую.

На участке от «Дальпресса» в сторону Первой Речки работы идут в соответствии с графиком. Ремонт контролируют специалисты городской администрации. Стоит отметить, что Океанский проспект – далеко не единственный объект, который сегодня обновляется во Владивостоке. Масштабная программа реконструкции охватывает сразу несколько улиц: Невельского, Черняховского, а также сложный перекресток улиц Анны Щетининой, Днепровской, Выселковой и Бородинской. В планах на год – обновить участки на Алеутской (в районе дома №65) и на улице Дальней. На данный момент кипят работы и на улице Нефтеветка. Редакция уже подробно рассказывала о модернизации дороги-дублера Некрасовского путепровода.

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