Прозрачность, удобство и экономия времени: цифровые технологии помогут снять лишнюю нагрузку с выпускников

Современные сервисы упрощают путь к знаниям. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Для выпускников из Приморья наступает один из самых волнительных периодов в жизни – завершаются экзамены, и перед ребятами открывается дорога во взрослую жизнь. Выбор будущего пути – дело непростое: определиться с профессией, подобрать колледж или университет, собрать документы. Еще недавно этот процесс был связан с бесконечными очередями, беготней по кабинетам и тревогой из-за потерянной справки. Сегодня же технологии берут часть забот на себя – и делают путь к студенческой скамье заметно проще.

Помочь молодым людям уверенно шагнуть в будущее призван нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Его задачи – не абстрактные цифры в отчетах, а реальные решения, которые помогут минимизировать затраты времени и нервов. В Приморье эти возможности уже работают: подать документы в учебные заведения можно через портал Госуслуг, где запущены специальные суперсервисы.

В министерстве цифрового развития и связи Приморского края подчеркивают: суперсервисы «Поступление в СПО онлайн» и «Поступление в вуз онлайн» созданы именно для того, чтобы снять с выпускников и их семей лишнюю нагрузку. Это не просто электронные формы – это полноценные цифровые помощники, которые сопровождают абитуриента на каждом этапе.

Что дает такой подход? Прежде всего – удобство. Выпускник формирует свой цифровой профиль, куда автоматически подтягиваются документы об образовании и сведения об индивидуальных достижениях. Больше не нужно сканировать десятки бумаг и бояться что-то забыть: все собрано в одном месте. Далее – подача заявлений: можно отправить документы сразу в несколько вузов или колледжей не выходя из дома. А дальше – прозрачность: абитуриент в реальном времени отслеживает статус своей заявки и в итоге находит себя в списках поступивших.

Но функционал суперсервисов не ограничивается одной подачей документов. В них встроен профориентационный тест – инструмент, который помогает старшекласснику взглянуть на свой выбор более осознанно. Результаты теста подсказывают, какие направления и специальности лучше соответствуют склонностям и интересам выпускника. В эпоху, когда профессия – это не просто работа, а дело жизни, такая инициатива особенно актуальна.

Для Приморья развитие цифровых сервисов – не разовая акция, а часть системной работы по созданию комфортной среды для молодежи. Это способ показать: регион заинтересован в том, чтобы таланты оставались здесь, развивались и строили будущее родного края. И если еще недавно поступление казалось сложным квестом, то сегодня это – понятный, прозрачный и даже увлекательный процесс, где технологии становятся надежными союзниками молодых людей на старте большого пути.

Напомним, приемная кампания в вузы и учреждения среднего профессионального образования Приморья стартовала 20 июня. Список необходимых документов для подачи через «Госуслуги» можно посмотреть, перейдя по ссылкам:

– в учреждения СПО

– в вузы.

Приморские выпускники продемонстрировали отличные знания предметов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как ранее сообщала «КП», в этом году выпускники из Приморья продемонстрировали отличные результаты при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). В крае, по предварительной оценке, – 64 стобалльника, включая четырех учеников, набравших 200 баллов, и одного выпускника, набравшего 400 баллов. Об Артеме Шунтове из лицея «Технический» редакция рассказывала в отдельном материале. Итоговый подсчет баллов состоится после прохождения резервных дней сдачи экзаменов. Важно подчеркнуть, во Владивостоке отличники учебы получат по 100 тысяч рублей за каждый стобалльный результат. Еще одно интересное поощрение – особенный номер телефона с комбинацией «555». Его могут получить ребята, набравшие не менее 200 баллов.

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