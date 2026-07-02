Летел на сапе в кратер вулкана: турист пошел на неоправданный риск и оказался в больнице на Камчатке

Следственный комитет уже начал доследственную проверку Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке турист, катаясь на сапе, получил травму ноги при спуске в кратер вулкана Горелый. Его вывезли с горы частным порядком и передали медикам. Спасатели не успели к месту происшествия – они доехали только до поселка Термальный. По факту случившегося следователи начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Это произошло 2 июля 2026 года в Елизовском районе. Турист решил спуститься по снежному склону в кратер вулкана на сапсерфинге, но не справился с управлением и получил серьезную травму ноги. Пострадавшего оперативно вывезли попутным транспортом и передали бригаде скорой помощи, сейчас он находится в больнице. Спасатели выехали на вызов, но успели добраться лишь до 0-го километра в Термальном – эвакуация силами МЧС не потребовалась.

«Перестаньте, пожалуйста, калечить себя, изобретая все более изощренные способы для этого! Камчатка не терпит к себе пренебрежительного и легкомысленного отношения. Ни одна «крутая фотка» не стоит вашего здоровья и жизни, если вы, конечно, не на могилу ее себе фотографируете... Берегите себя! Попали в беду? Звоните 112!», - обратился к жителям и гостям полуострова глава краевого МЧС Сергей Лебедев.

Следственный комитет уже начал доследственную проверку. Специалисты выясняют, были ли нарушены требования безопасности при организации спуска, а также устанавливают все обстоятельства происшествия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. В МЧС подчеркивают, что к эвакуации спасателей не привлекали, пострадавшего вывезли самостоятельно.

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