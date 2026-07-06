Его жизнь поддерживали аппараты: врачи вытащили с того света подростка, который упал с самоката и проломил голову в Приморье

Подросток потерял около литра крови Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Находкинскую городскую больницу ночью в крайне тяжелом состоянии доставили 15-летнего подростка, который не справился с управлением электросамокатом. Диагноз врачей был шокирующим: тяжелая черепно-мозговая травма, перелом черепа, обширная гематома и отек головного мозга. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Подросток потерял около литра крови - огромный объем для человека его возраста. Экстренная операция длилась около двух часов. Нейрохирург Константин Фисун, анестезиолог Андрей Лях и медсестра Мария Цой удалили гематому, нашли поврежденные сосуды и «спаяли» их специальным аппаратом.

После операции мальчик больше недели находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Из-за массивного поражения мозга у него развился паралич - он заново учился дышать, глотать, ходить. Каждый день был борьбой. Сейчас пациент уже выписан домой, но впереди его ждет длительный курс реабилитации. Врачи говорят, что его спасение - настоящее чудо, но оно стало возможным благодаря слаженной работе бригады.

«При падениях с самокатов, велосипедов и скейтбордов дети чаще всего получают травмы головы, лица, переломы конечностей. Наиболее опасны ушибы мозга, внутричерепные гематомы и переломы основания черепа - они могут привести к тяжелым последствиям», - рассказал заведующий отделением травматологии Елисей Слайковский.

Врачи настаивают: защитная экипировка - шлем, наколенники, налокотники - это обязательное условие безопасного катания. Именно они нередко помогают избежать тяжелых травм.

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