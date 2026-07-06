Житель Иркутской области получил тяжелый перелом бедра Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

История с туристом, который сломал ногу при попытке спуститься на сапборде в кратер вулкана Горелый, получила продолжение. Следователи выяснили обстоятельства происшествия: оказалось, что организатор похода не имел нужной квалификации и сам предложил клиенту опасный спуск по склону. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ТУР БЕЗ ГАРАНТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

После ЧП на вулкане Горелый следователи завели уголовное дело на предпринимателя

Под следствие попал 39-летний индивидуальный предприниматель. С 28 июня по 2 июля он организовал для группы экскурсию на вулкан Горелый в Елизовском районе. Программа включала трансфер, подъем на вершину и плавание на сапбордах по водоему в кратере вулкана. Однако, как выяснили следователи, обеспечивать безопасность людей в горной местности организатор был не готов.

«Подозреваемый из корыстных побуждений договорился с туристами об организации экскурсии. При этом он не выдал своим клиентам специальное снаряжение, не проинформировал о реальных опасностях маршрута и ввел в заблуждение относительно своей квалификации и подготовленности группы к походу», – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

РОКОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Все произошло 2 июля на вершине вулкана. Пренебрегая элементарными правилами безопасности, организатор предложил туристу из Иркутской области съехать на сапборде по склону к воде.

Мужчина согласился, но на неровной поверхности доска перевернулась. Турист упал и получил закрытый оскольчатый перелом левого бедра. Медики предварительно оценивают такое повреждение как тяжкий вред здоровью.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В отношении предпринимателя открыто уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи уже допросили подозреваемого, сейчас решается вопрос о предъявлении ему официального обвинения. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы точно установить степень тяжести вреда здоровью пострадавшего.

Напомним, эвакуация силами МЧС тогда не потребовалась. Мужчину оперативно спустили с горы на попутном транспорте, поэтому выехавшие на вызов спасатели встретили его уже на пути в больницу – в поселке Термальный.

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