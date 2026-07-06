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Общество6 июля 2026 0:20

Летел на сапборде по заснеженному склону и покалечился: за тяжелую травму туриста на Камчатке ответит организатор тура на вулкан Горелыйвидео

Организатора похода на вулкан Горелый осудят после травмы туриста на Камчатке
Алина ВЕСНИНА
Житель Иркутской области получил тяжелый перелом бедра

Житель Иркутской области получил тяжелый перелом бедра

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

История с туристом, который сломал ногу при попытке спуститься на сапборде в кратер вулкана Горелый, получила продолжение. Следователи выяснили обстоятельства происшествия: оказалось, что организатор похода не имел нужной квалификации и сам предложил клиенту опасный спуск по склону. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ТУР БЕЗ ГАРАНТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

После ЧП на вулкане Горелый следователи завели уголовное дело на предпринимателя

Под следствие попал 39-летний индивидуальный предприниматель. С 28 июня по 2 июля он организовал для группы экскурсию на вулкан Горелый в Елизовском районе. Программа включала трансфер, подъем на вершину и плавание на сапбордах по водоему в кратере вулкана. Однако, как выяснили следователи, обеспечивать безопасность людей в горной местности организатор был не готов.

«Подозреваемый из корыстных побуждений договорился с туристами об организации экскурсии. При этом он не выдал своим клиентам специальное снаряжение, не проинформировал о реальных опасностях маршрута и ввел в заблуждение относительно своей квалификации и подготовленности группы к походу», – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

РОКОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Все произошло 2 июля на вершине вулкана. Пренебрегая элементарными правилами безопасности, организатор предложил туристу из Иркутской области съехать на сапборде по склону к воде.

Мужчина согласился, но на неровной поверхности доска перевернулась. Турист упал и получил закрытый оскольчатый перелом левого бедра. Медики предварительно оценивают такое повреждение как тяжкий вред здоровью.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В отношении предпринимателя открыто уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи уже допросили подозреваемого, сейчас решается вопрос о предъявлении ему официального обвинения. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы точно установить степень тяжести вреда здоровью пострадавшего.

Напомним, эвакуация силами МЧС тогда не потребовалась. Мужчину оперативно спустили с горы на попутном транспорте, поэтому выехавшие на вызов спасатели встретили его уже на пути в больницу – в поселке Термальный.

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