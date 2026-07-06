Один ребенок погиб, второго спасали всю ночь: подробности страшного ДТП, где за рулем сидел 6-летний ребенок в Приморье

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Хвалынка Спасского муниципального округа 4 июля произошла трагедия. Шестилетний ребенок, управлявший квадроциклом, на перекрестке не уступил дорогу автомобилю JAC T-9. Удар был такой силы, что семилетний пассажир квадроцикла скончался на месте. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Водитель, шестилетний мальчик, получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в Спасскую городскую больницу. Врачи боролись за жизнь мальчика в реанимации: проводили противошоковую терапию, обрабатывали раны, фиксировали переломы. Благодаря их слаженной работе состояние удалось стабилизировать уже в первые сутки. Затем пациента перевели в краевой медицинский центр, где он продолжает лечение. Но эта история могла бы быть еще страшнее, если бы не профессионализм медиков.

«Такие случаи, к сожалению, не единичны. Врачи регулярно сталкиваются с последствиями дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадавшими становятся дети и подростки. И каждый раз это борьба за жизнь, где счет идет на минуты. Иногда одно «можно я попробую? Я острожно» становится точкой невозврата, - сказали в Спасской городской больнице.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Его жизнь поддерживали аппараты: врачи вытащили с того света подростка, который упал с самоката и проломил голову в Приморье

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.