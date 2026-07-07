В красных сапогах и канонической шляпе: скандальное выступление Олега Монгола и Иришки Чики-Пики в Уссурийске обросло слухами

Организаторы пообещали, что приглашать «артистов» подобного жанра не будут Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Уссурийске исполняющий обязанности главы городского округа Магомед Терчиев провел срочную встречу с организаторами мероприятия, в котором должны были участвовать блогеры, чья деятельность вызвала широкий резонанс среди горожан. Речь идет об Иришке Чики-Пики и Олеге Монголе (18+). Организаторы обещали гостям трехчасовое шоу, но местные оказались против таких развлечений. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Организаторам разъяснили недопустимость пропаганды асоциального образа жизни, особенно в публичном пространстве, где контент может повлиять на молодежь.

В ходе встречи подчеркнули, что такой контент искажает моральные ценности и не соответствует традиционным основам воспитания. Мероприятие было решено провести в частном формате. Организаторы пообещали, что впредь приглашать «артистов» подобного жанра не будут. При этом речи о том, что блогерам путь в город совсем закрыт, нет.

«Мы дали свою информацию в официальном аккаунте, данные про черный список - интерпретация иных СМИ», - рассказали «КП»-Владивосток» в администрации Уссурийского городского округа.

В мэрии отметили, что большинство жителей Уссурийска высказались против этого события, что свидетельствует о зрелой гражданской позиции.

Власти обратились к родителям с призывом внимательнее следить, какие мероприятия посещают дети и кто становится их кумирами. От этого напрямую зависит, каким будет будущее города и страны. Встреча завершилась договоренностью о том, что подобные инициативы будут проходить только при условии строгого контроля и соответствия нормам морали и закона.

Олег Монгол (Олег Перехожев) и Иришка Чики-Пики (Ирина Ильина) родом из Республики Хакасия. Они прославились эпатажными роликами, в которых демонстрируют асоциальный образ жизни. Часто они становятся участниками скандальных трансляций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Страшно, что это кумир молодежи»: во Владивостоке фанаты новомодной Инстасамки после скандала начали сжигать билеты на ее концерт

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.