Взрыво-экструзивное извержение вулкана продолжается Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук"/@kbgsras

На Камчатке 7 июля вулкан Шивелуч вновь напомнил о своей мощи. По данным KVERT, в 12:32 произошел пепловый выброс на высоту около 10 тысяч метров. Пепловый шлейф распространяется в восточно-юго-восточном направлении, и на его пути могут оказаться поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке 7 июля 2026

«Взрыво-экструзивное извержение вулкана продолжается, сопровождаясь мощной парогазовой активностью. В северной части лавового купола продолжает расти новая глыба лавы. В любой момент могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря. Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты», - рассказали в KVERT.

Местным жителям и туристам советуют не приближаться к вулкану Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук"/@kbgsras

Пепловое облако после выброса на вулкане Шивелуч на Камчатке 7 июля 2026

Пепловый шлейф распространяется в восточно-юго-восточном направлении, и на его пути могут оказаться поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово. В этих населенных пунктах не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла.

Распространение пеплового шлейфа от вулкана Шивелуч Фото: KVERT ИВиС ДВО РАН/@ivsfebras_kvert

Выброс пепла из Шивелуча на Камчатке 7 июля Видео: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук"/@kbgsras

Вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности, что означает реальную угрозу для международных и местных авиаперевозок. Местным жителям и туристам советуют не приближаться к вулкану и следить за официальными сообщениями.

В случае выпадения пепла рекомендуется закрыть окна, использовать маски и по возможности не выходить на улицу. Спасатели и ученые продолжают круглосуточный мониторинг, чтобы своевременно информировать о любых изменениях в активности исполина.

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